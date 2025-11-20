Ryden 45K loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette Ryden 45K sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 7
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Ryden 45K
, qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec la mitraillette Ryden 45K
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 7
.
Meilleur build/loadout pour la Ryden 45K sur Black Ops 7
Pour ce qui est de la Ryden 45K
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur plusieurs aspects, dont sur la mobilité. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Ryden 45K sur Black Ops 7
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de la Ryden 45K sur Black Ops 7
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Type d'accessoire
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Accessoire
|Lunette
|(Mini Reflex 03) ELO Lethal Tools
|Canon
|(Canon Hybride) Canon Greaves Whiptail 10,5"
|Mods de tir
|(Ressorts de recul) Unité de synchronisation du recul
|Bouche
|(Compensateur) Hawker Series 45
|Accessoire Canon
|(Poignée avant de recul mobile) Poignée avant Flowguard
Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Poignée squelettisée ou Poignée Eruption (Poignée arrière), Crosse Ventral (Crosse) et Chargeur étendu Torch (Chargeur). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus.
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette Ryden 45K sur Call of Duty: Black Ops 7
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ladite mitraillette. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut ou Lanceur de drones
- Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Ryden 45K sur Black Ops 7
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Ryden 45K dans Black Ops 7
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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