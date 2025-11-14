Call of Duty: Black Ops 7 : Réticule, comment en changer ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent comment changer le viseur ou réticule d'une arme sur Call of Duty: Black Ops 7. Nous vous expliquons comment faire.
Étant donné que Call of Duty: Black Ops 7
est un FPS tactique et compétitif, une multitude de critères et paramètres sont à prendre en compte afin de performer. À ce sujet, certains joueurs et joueuses ont l'habitude de modifier le viseur
selon leurs préférences, comme sur CSGO ou bien VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Cela est également possible sur le nouvel opus de la franchise Call of Duty. Ci-dessous, nous vous indiquons comment changer le réticule d'une arme sur Call of Duty: Black Ops 7
.
Comment changer de viseur/réticule sur Call of Duty: Black Ops 7 ?
En effet, il est tout à fait possible de modifier l'apparence de son viseur/réticule sur Call of Duty: Black Ops 7
. La réponse de cette option devrait, ainsi, ravir la communauté, et plus particulièrement celles et ceux qui désirent changer leur réticule
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, pas de panique. Voici la marche à suivre pour changer de viseur/réticule sur Call of Duty: Black Ops 7
:
- Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur votre plateforme.
- Optez pour l'un des modes de jeu et allez dans « Armes ».
- Sélectionnez ensuite « Attirails ».
- Cela exige d'avoir atteint le niveau de joueur 4.
- Choisissez l'arme de votre choix (avec une lunette équipée), puis ouvrez l'armurerie.
- Cliquez sur « Personnaliser », tout en haut de votre écran.
- Optez, finalement, pour la catégorie « Réticule ».
- Il ne vous reste plus qu'à choisir le réticule de votre choix.
Comme vous pourrez le constater, et comme cela était déjà le cas, il est impératif de terminer des défis bien précis pour débloquer de nouveaux réticules sur Call of Duty: Black Ops 7
. Dans la plupart des cas, ces challenges vous demanderont d'éliminer un certain nombre d'adversaires tout en réalisant une action (comme viser), avec un accessoire précis équipé.
De ce fait, nous vous conseillons de consulter l'ensemble des réticules
proposés sur Call of Duty: Black Ops 7
, afin d'en sélectionner un qui vous intéresse, puis réaliser le défi lié. Si vous souhaitez, de nouveau, changer votre réticule/viseur
, il vous suffit de répéter la manipulation décrite ci-dessus. Soulignons, par ailleurs, que différents paramètres pour le réticule
sont disponibles dans « Interface », puis « ATH de jeu ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre figure également dans le Game Pass.
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