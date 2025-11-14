Call of Duty: Black Ops 7 : Réticule, comment en changer ?

De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent comment changer le viseur ou réticule d'une arme sur Call of Duty: Black Ops 7. Nous vous expliquons comment faire.

Comment changer de viseur/réticule sur Call of Duty: Black Ops 7 ?

Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur votre plateforme.

Optez pour l'un des modes de jeu et allez dans « Armes ».

Sélectionnez ensuite « Attirails ». Cela exige d'avoir atteint le niveau de joueur 4.

Choisissez l'arme de votre choix (avec une lunette équipée), puis ouvrez l'armurerie.

Cliquez sur « Personnaliser », tout en haut de votre écran.

Optez, finalement, pour la catégorie « Réticule ».

Il ne vous reste plus qu'à choisir le réticule de votre choix.







Étant donné queest un FPS tactique et compétitif, une multitude de critères et paramètres sont à prendre en compte afin de performer. À ce sujet, certains joueurs et joueuses ont l'habitude deselon leurs préférences, comme sur CSGO ou bien VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Cela est également possible sur le nouvel opus de la franchise Call of Duty. Ci-dessous, nous vous indiquonsEn effet, il est tout à fait possible de. La réponse de cette option devrait, ainsi, ravir la communauté, et plus particulièrement celles et ceux qui désirent. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, pas de panique. Voici la marche à suivre pourComme vous pourrez le constater, et comme cela était déjà le cas, il est impératif de terminer des défis bien précis pour débloquer de nouveaux. Dans la plupart des cas, ces challenges vous demanderont d'éliminer un certain nombre d'adversaires tout en réalisant une action (comme viser), avec un accessoire précis équipé.De ce fait, nous vous conseillons de consulter l'ensemble desproposés sur, afin d'en sélectionner un qui vous intéresse, puis réaliser le défi lié. Si vous souhaitez, de nouveau,, il vous suffit de répéter la manipulation décrite ci-dessus. Soulignons, par ailleurs, que différents paramètres pour lesont disponibles dans « Interface », puis « ATH de jeu ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre figure également dans le Game Pass.