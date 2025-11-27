RK-9 loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette RK-9 sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 7
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La RK-9
, qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec cette mitraillette
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 7
.
Meilleur build/loadout pour la RK-9 sur Black Ops 7
Pour ce qui est de la RK-9
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la précision, la puissance de feu et le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la RK-9 sur Black Ops 7
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de la poignée arrière. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de la RK-9 sur Black Ops 7
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Type d'accessoire
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Accessoire
|Lunette
|(Mini Reflex 03) ELO Lethal Tools
|Bouche
|(Silencieux) Silencieux Bowen .45 ou (Compensateur) Hawker Series 45
|Canon
|(Canon long) Canon Mercurial 13,6" ou (Canon hybride) Canon Bowen Cerium 9,9"
|Accessoire Canon
|(Poignée avant de recul mobile) Poignée avant Envoy
|Poignée arrière
|(Poignée de précision) Poignée Nanopulse ou (Poignée express mobile) Poignée Raft Ready
Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Système de recul accéléré (Mods de tir), une crosse (celle de votre choix) et un chargeur (celui de votre choix).
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette RK-9 sur Call of Duty: Black Ops 7
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Toutefois, le Joker Combattant artilleur peut également être utile afin d'apposer d'autres accessoires, et ce, d'autant plus si vous comptez utiliser ce loadout en multijoueur. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la RK-9 sur Black Ops 7
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la RK-9 dans Black Ops 7
.
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