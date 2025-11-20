M15 Mod 0 loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut M15 Mod 0 sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 7
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le M15 Mod 0
, qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec le fusil d'assaut M15 Mod 0
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 7
.
Meilleur build/loadout pour le M15 Mod 0 sur Black Ops 7
Pour ce qui est de la M15 Mod 0
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu, la mobilité, le maniement et la précision. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la M15 Mod 0 sur Black Ops 7
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de le M15 Mod 0 sur Black Ops 7
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Type d'accessoire
|
Accessoire
|Lunette
|(Mini Reflex 03) ELO Lethal Tools
|Canon
|(Canon Hybride) Canon Fusion 16,5"
|Poignée arrière
|(Poignée de transition sprint-tir) Poignée Contour
|Laser
|(Laser de portée stable) Laser Motion Strike 3 mW
|Crosse
|(Crosse de visée mobile) Crosse Wander-3V
Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Frein RL-5.56 (Bouche), Ressort Tampon (Mods de tir) et Chargeur étendu Mayday (Chargeur). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus.
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut M15 Mod 0 sur Call of Duty: Black Ops 7
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ledit fusil d'assaut. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut ou Lanceur de drones
- Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la M15 Mod 0 sur Black Ops 7
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la M15 Mod 0 dans Black Ops 7
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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