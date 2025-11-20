M15 Mod 0 loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut M15 Mod 0 sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour le M15 Mod 0 sur Black Ops 7

Les accessoires pour le build de le M15 Mod 0 sur Black Ops 7

Type d'accessoire Accessoire Lunette (Mini Reflex 03) ELO Lethal Tools Canon (Canon Hybride) Canon Fusion 16,5" Poignée arrière (Poignée de transition sprint-tir) Poignée Contour Laser (Laser de portée stable) Laser Motion Strike 3 mW Crosse (Crosse de visée mobile) Crosse Wander-3V

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut ou Lanceur de drones

→ Pack d'assaut ou Lanceur de drones Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de la, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu, la mobilité, le maniement et la précision. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Frein RL-5.56 (Bouche), Ressort Tampon (Mods de tir) et Chargeur étendu Mayday (Chargeur). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ledit fusil d'assaut. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions deRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.