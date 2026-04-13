Les prochains jeux Call of Duty indisponibles dans l'abonnement Xbox Game Pass ?

Afin de séduire un nouveau public, Xbox avait frappé un grand coup en intégrant les jeux Call of Duty à l'offre Day One du Xbox Game Pass. Cependant, cela pourrait changer pour les opus sortis après Black Ops 7.
L'arrivée de Call of Duty sur les consoles Xbox
avait fait beaucoup de bruit. Pour inciter le plus grand nombre de joueurs à découvrir la franchise, le titre était intégré à l'offre Xbox Game Pass, et ce quelle que soit la formule choisie. Mais depuis, Microsoft a revu sa copie concernant son abonnement phare et les fonctionnalités offertes dans chaque formule.
Désormais, l'offre Day One n'est accessible que via l'abonnement Ultimate et certains jeux sont retirés de l'offre pour forcer les joueurs à consommer davantage. Mais une rumeur partagée par Jez Corben dans le podcast The Xbox Two
suggère que la licence Call of Duty pourrait subir le même sort.
La place de la licence Call of Duty dans le Xbox Game Pass en discussion dans les locaux de Microsoft ?
Le journaliste était interrogé sur l'importance et l'évolution du Xbox Game Pass dans la stratégie globale de Microsoft. Mais sa réponse a intrigué les auditeurs car il précise qu'il « serait intéressant d'observer ce qui se passerait si Call of Duty était retiré du Game Pass cette année
». Cependant, il indique qu'il ne s'agit en aucun cas d'une information officielle mais d'une rumeur dont il a entendu parler.
Le dernier opus en date, Call of Duty: Black Ops 7
, était disponible via cet abonnement mensuel. Mais si ce bruit de couloir venait à se confirmer, les joueurs seraient donc obligés d'acheter le titre à sa sortie pour jouer avec leurs amis. Néanmoins, il s'agit d'une simple rumeur pour l'instant. Si les courses de Jez Corben sont généralement fiables, il faut maintenant attendre une confirmation de Microsoft.
L'abonnement proposé par la firme en évolution depuis plusieurs mois
Si l'indisponibilité des prochains jeux Call of Duty dans le Xbox Game Pass est une possibilité, qu'en est-il des autres jeux de la franchise déjà proposés via cette offre ?
Là encore, le mystère reste entier et ne sera éclairé qu'avec une déclaration de Microsoft. Cependant, un tel choix ne serait pas sans conséquences sur les souscriptions au service
, plus avantageuses pour les joueurs mais très impactantes sur le nombre de copies vendues.
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