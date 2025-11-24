Les chiffres de vente de Black Ops 7 sont alarmants pour Activision

Le lancement de Black Ops 7 en Europe marque un tournant inattendu pour Microsoft. Avec des ventes physiques et numériques en chute libre par rapport aux opus précédents, l'impact du Game Pass et la concurrence de Battlefield 6 soulèvent de sérieuses questions sur l'avenir commercial de la saga.
Le lancement d'un nouveau Call of Duty est traditionnellement synonyme de raz-de-marée commercial, balayant tout sur son passage. Pourtant, l'arrivée de Call of Duty: Black Ops 7 semble marquer le pas, du moins si l'on s'en tient aux chiffres de vente traditionnels. Selon un rapport récent de The Game Business s'appuyant sur les données GSD, le titre de Microsoft et Activision enregistre une performance en demi-teinte sur le vieux continent, bien loin des standards habituels de la franchise.
Une comparaison douloureuse face à Battlefield 6
Les données sont sans appel : les ventes combinées (physiques et numériques) de Black Ops 7 sont en recul de 63 % par rapport à celles de son concurrent direct, Battlefield 6. Ce chiffre, bien que spectaculaire, nécessite cependant une mise en perspective immédiate pour être pleinement compris. La différence fondamentale réside dans le modèle de distribution.
En effet, Battlefield 6 n'est disponible sur aucun service d'abonnement au lancement (si ce n'est celui d'EA, très limité). Pour y jouer, les consommateurs n'ont d'autre choix que de passer à la caisse et d'acheter le jeu au prix fort. À l'inverse, la stratégie de Microsoft repose désormais entièrement sur l'écosystème Xbox Game Pass. Il est donc logique que les ventes unitaires soient inférieures, car une partie significative de l'audience préfère louer le jeu via son abonnement plutôt que de l'acquérir définitivement.
Toutefois, même en prenant en compte ce changement de paradigme, l'écart de 63 % reste un indicateur puissant de la vitalité du concurrent d'Electronic Arts.
Une chute de 50 % par rapport à l'année dernière
C'est ici que l'analyse devient plus préoccupante pour l'éditeur américain. Si la comparaison avec Battlefield peut être biaisée par les modèles économiques, celle avec l'opus précédent, Black Ops 6, devrait être plus stable. Or, le rapport indique que les ventes ont chuté de plus de 50 % par rapport à l'année dernière.
L'argument du Game Pass, souvent utilisé pour justifier la baisse des ventes unitaires, perd ici de sa pertinence. Call of Duty: Black Ops 6 était, lui aussi, intégré dans le Game Pass dès son lancement.
Si les deux titres ont bénéficié du même traitement lors de leur sortie respective, cette baisse drastique de moitié des ventes ne peut plus être uniquement attribuée à la « cannibalisation » par l'abonnement. Elle suggère potentiellement un effritement de l'intérêt pour l'achat direct, ou pire, une lassitude globale envers la marque. D'autant plus qu'un concurrent inattendu est venu se mêler à la bataille, ARC Raiders, qui séduit les joueurs depuis un petit mois maintenant, faisant presque oublier Black Ops 7.
Un leader aux pieds d'argile ?
Il faut tout de même nuancer ce tableau sombre. Malgré ces chiffres en baisse, Black Ops 7 reste un mastodonte. Pour la semaine se terminant le 16 novembre, correspondant à sa semaine de lancement, il s'est imposé comme le jeu le plus vendus en Europe, tant en nombre d'unités qu'en revenus générés. Son rival, Battlefield 6, doit se contenter de la quatrième place sur ces mêmes critères.
Cela prouve que la franchise n'est pas à l'agonie. Elle continue de générer des revenus colossaux pour ses développeurs. Cependant, la tendance baissière est indéniable. La question qui agite désormais l'industrie est de savoir si nous assistons à une simple mutation des habitudes de consommation vers l'abonnement, ou si la franchise vieille de 22 ans commence réellement à perdre de sa superbe auprès du grand public. Microsoft devra scruter les chiffres d'engagement sur le long terme pour valider sa stratégie.
Chargement du sondage...
0 votant
En attendant, rappelons que la saison 1 arrivera début décembre. Si vous désirez acheter Black Ops 7, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon avec une légère promotion, sinon sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store)
Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction.
Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.
PS4 & PS5
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (1)
ça étonne qui vraiment ? d'un coté t'as un BF qui est solide et sympa, de l'autre t'as ARC raiders qui cartonne et qui est tout simplement fou et après t'as activision qui arrive avec sa mise à jour de m** à 80 balles, c'est le juste retour de flamme