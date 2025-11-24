Black Ops 7/Warzone : La saison 1, quand débute t-elle ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 25 novembre 2025 à 10h34
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quand la saison 1 sera lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Nous vous donnons la réponse.
Black Ops 7/Warzone : La saison 1, quand débute t-elle ?
Depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, qui remonte au mois de novembre 2025, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une grande impatience la saison 1. De ce fait, certains d'entre eux se demandent quand la saison 1 se rendra disponible sur Black Ops 7 et Warzone, et donc quelle est sa date de sortie.

Date de lancement de la saison 1 de Black Ops 7 et Warzone

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Cette question que se pose une multitude de personnes au sein de la communauté possède, désormais, sa réponse, étant donné qu'Activision et Treyarch ont communiqué à propos de la saison 1 de BO7 et Warzone.

Ainsi, la sortie de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone est fixée au 4 décembre 2025. À cette date, les joueurs et les joueuses de Black Ops 7 et/ou du battle royale Warzone pourront découvrir de nombreuses nouveautés.

Ce que nous savons à propos du contenu de la saison 1 de BO7 et Warzone

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Activision et Treyarch ont dévoilé des détails concernant le contenu de la saison 1 de Black Ops 7 et Warzone. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles armes, de nouvelles cartes (pour le multijoueur et/ou le mode Zombies), mais aussi de nouveaux bundles dans la boutique, un Passe de combat et de nouveaux Opérateurs.

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Soulignons également que la saison 1 marque l'intégration de Warzone dans Call of Duty: Black Ops 7. Ce qui signifie que divers changements et améliorations seront apportés, à ce moment-là, au battle royale. Évidemment, et comme toujours, nous vous partagerons tous les détails une fois que la roadmap aura été dévoilée et une fois que les patch notes seront disponibles.

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Rendez-vous donc le 4 décembre 2025 pour découvrir la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Rappelons que les deux titres sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit. Si vous désirez acheter Black Ops 7, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon avec une légère promotion, sinon sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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