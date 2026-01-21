La Russie sort le carnet de chèques pour créer le rival ultime de Call of Duty

Moscou persiste et signe dans sa quête de souveraineté numérique. Le gouvernement russe se déclare prêt à financer massivement le développement d'un rival domestique à Call of Duty. Un projet estimé à 10 milliards de roubles pour contrer l'influence culturelle occidentale.
La Russie ne cache plus ses ambitions en matière de soft power vidéoludique
. Après avoir ordonné la création de consoles nationales pour concurrencer Sony et Microsoft, le Kremlin se tourne désormais vers le software avec une cible bien précise en ligne de mire, la franchise Call of Duty
. Selon les dernières informations rapportées par Gazeta.Ru
, le ministère du Développement numérique a officiellement ouvert la porte à un financement étatique pour tout studio capable de relever ce défi titanesque. L'idée, initialement poussée par le député de la Douma Mikhaïl Delyagin, n'est plus un simple vœu pieux mais un projet concret soutenu par des promesses de subventions vertigineuses.
Un budget colossal pour une ambition démesurée
Le nerf de la guerre reste l'argent, et Moscou semble prêt à ouvrir les vannes. Les estimations préliminaires pour développer un jeu de tir à la première personne de qualité AAA, capable de rivaliser techniquement et visuellement avec les productions d'Activision, s'élèvent à environ 10 milliards de roubles
, soit environ 110 millions d'euros selon les taux de change actuels. Une somme astronomique qui placerait ce projet parmi les plus coûteux de l'histoire de l'industrie vidéoludique russe.
Le gouvernement est conscient qu'aucun studio domestique ne peut porter un tel fardeau financier seul. C'est pourquoi l'Institut de développement d'Internet, l'un des principaux organes de financement numérique de l'État, a été désigné comme le guichet potentiel pour ces subventions.
Inverser le récit et la propagande
Au-delà de l'aspect technique, la motivation est avant tout idéologique. Le gouvernement russe critique ouvertement la franchise américaine pour ce qu'il qualifie de « russophobie »
, arguant que les jeux occidentaux dépeignent systématiquement les Russes comme des antagonistes ou des criminels de guerre. Ce Call of Duty russe aurait pour mission de renverser ce script
. Il s'agirait de proposer une expérience où les joueurs incarneraient des forces russes combattant des ennemis américains, britanniques ou ukrainiens.
Pour encourager les studios à se lancer dans cette aventure patriotique, le ministère du Développement numérique ne se contente pas de promettre du cash
. Il rappelle aux journalistes russes qu'une suite d'avantages financiers est disponible pour les entreprises informatiques innovantes. Cela inclut des taux d'imposition sur les sociétés réduits, des primes d'assurance allégées et des exemptions partielles de TVA. Reste à savoir si ces incitations suffiront à produire un titre de qualité internationale, ou si le projet restera un outil de communication interne, isolé du marché mondial
.
Un pari qui n'est pas impossible, puisque la Russie nous a pondu, ces dernières années, quelques très bons jeux, à l'image d'Escape from Tarkov
, Atomic Heart
(dont une suite a été annoncée
) et Indika, pour ne citer que ces exemples.
commentaires (7)
Génial c'est ce que j'attends depuis des années si seulement je vais des investisseurs et des gens solides avec moi il y a longtemps que tout ça ça aurait été fait
Ça va marché))
Effectivement depuis le début les jeux fps présentent l’ennemis comme une frange de la fédération de Russie oubient comme des fous de dieux d’une religion habrahmique.
Entre les différentes versions..bo1. Mw... etc on à droit soit à un ou des anciens du Vietnam qui travaillent plus ou moins pour un groupe spécial plus ou moins trahi ar une branche de la cia. Mais avec des alliés et copains qui viennent du kgb..
Moi j’invite ces gens ...de la fédération de Russie à se rapprocher de moi et je vais leurs pondre un scénario de fous...
La Russie qui vont faire un concurrent call of duty je signe a la seconde, pour niquer Activision il faut que les dev de Moscou face un cod Post bo3 un comme mw3 original un fps rapide pas trop mais rapide énormément d'armes comme les call of duty d'époque fur à mesure il ajoute arme de bonne map la oui il feront une concurrence même j'aimais un système de boutiques qui part moins couilles avec des prix exorbitant
Faut arrêter au bout d'un moment call of duty est comme il est mais il n'est en aucun cas russophobe puisqu'il possède en son sein multitude de héros russe,(kamarov,nikolai,yuri et j'en oublie peut être côté modern warfare)
Et du côté black ops on a (petrenko,reznov,weaver,belikov)
Alors oui il y a des russe qui sont antagoniste mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'eux et que souvent il y a des antagoniste américain eux même donc bon...
Sa serai top, rals cul de c'est histoire ou les ricain sauvent le monde, alors que c'est tout l'inverse.
C'est le moment d'entrer call of duty