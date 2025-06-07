Atomic Heart 2 se montre avec un premier trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2025 à 01h02
Mundfish a profité du Summer Game Fest 2025 pour dévoiler Atomic Heart 2, via une nouvelle vidéo.
Atomic Heart 2 se montre avec un premier trailer
À la fin du mois de février 2023, les joueurs et les joueuses ont pu parcourir les aventures du Major P-3 dans Atomic Heart, qui a rencontré un beau succès. Le studio de développement n'est, d'ailleurs, pas prêt à abandonner sa licence : Atomic Heart 2 a été annoncé avec une toute première vidéo.

Atomic Heart 2 se révèle en vidéo

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Au cours du Summer Game Fest de cette année 2025, qui a eu lieu en fin de soirée le 6 juin dernier, le studio de développement Mundfish a, en effet, annoncé qu'Atomic Heart 2 est actuellement en développement et arrivera sur PC ainsi que sur consoles.
Depuis le lancement du premier Atomic Heart, nous avons été impressionnés par le soutien et l'enthousiasme indéfectible de nos joueurs. Lorsque nous avons entrepris de créer l'univers Atomic, nous n'aurions jamais imaginé que la communauté réagirait avec une telle passion. Cela a été difficile de garder cette annonce secrète pendant si longtemps, mais aujourd'hui, au Summer Game Fest, nous sommes extrêmement heureux d'annoncer enfin et officiellement la sortie d'Atomic Heart 2, un jeu plus grand et plus audacieux que l'original.
- Robert Bagratuni, Fondateur et PDG de Mundfish ainsi que directeur d'Atomic Heart 2.
En outre, les développeurs ont partagé un premier trailer d'Atomic Heart 2, qui présente, notamment, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et donne surtout un premier aperçu quant à l'arsenal d'armes. Le tout sur la musique « Don't Stop Me Now » de Queen.

Miniature vidéo

De premiers détails sur Atomic Heart 2

Considéré comme un jeu action-aventure et RPG, l'histoire d'Atomic Heart 2 se déroule dans un univers rétrofuturiste ainsi qu'alternatif. Le monde de ce nouveau titre est toujours en proie au chaos, et surtout sur le point de s'effondrer. Nul doute que cet opus se révélera davantage dans les mois à venir. 

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Pour rappel, Atomic Heart 2 doit sortir sur PC ainsi que sur consoles. Mundfish n'a pas dévoilé de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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