Atomic Heart 2 se montre avec un premier trailer

Cémantix 1678 : Indices et solution, quel est le mot du 5 octobre 2026 ?
Retrouvez la solution Cémantix du 5 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Depuis le lancement du premier Atomic Heart, nous avons été impressionnés par le soutien et l'enthousiasme indéfectible de nos joueurs. Lorsque nous avons entrepris de créer l'univers Atomic, nous n'aurions jamais imaginé que la communauté réagirait avec une telle passion. Cela a été difficile de garder cette annonce secrète pendant si longtemps, mais aujourd'hui, au Summer Game Fest, nous sommes extrêmement heureux d'annoncer enfin et officiellement la sortie d'Atomic Heart 2, un jeu plus grand et plus audacieux que l'original.En outre, les développeurs ont partagé un premier trailer d'Atomic Heart 2, qui présente, notamment, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et donne surtout un premier aperçu quant à l'arsenal d'armes. Le tout sur la musique « Don't Stop Me Now » de Queen.- Robert Bagratuni, Fondateur et PDG de Mundfish ainsi que directeur d'Atomic Heart 2.
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