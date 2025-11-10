Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
|
Armes au lancement
de BO7
|
Catégorie
|Comment débloquer cette arme ?
|M15 MOD 0
|Fusil d'assaut
|Débloquée par défaut/immédiatement
|MXR-17
|Fusil d'assaut
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 16
|Peacekeeper MK1
|Fusil d'assaut
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 52
|X9 Maverick
|Fusil d'assaut
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 28
|DS20 Mirage
|Fusil d'assaut
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 37
|AK-27
|Fusil d'assaut
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 4
|Ryden 45K
|Mitraillette
|Débloquée par défaut/immédiatement
|Dravec 45
|Mitraillette
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34
|Razor 9 mm
|Mitraillette
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 19
|Carbon 57
|Mitraillette
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 46
|MPC-25
|Mitraillette
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 55
|RK-9
|Mitraillette
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 7
|M10 Breacher
|Fusil à pompe
|Débloquée par défaut/immédiatement
|Echo 12
|Fusil à pompe
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 22
|Akita
|Fusil à pompe
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 40
|MK.78
|Mitrailleuse
|Débloquée par défaut/immédiatement
|XM325
|Mitrailleuse
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 31
|M8A1
|Fusil tactique
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 10
|Warden 308
|Fusil tactique
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25
|M34 Novaline
|Fusil tactique
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49
|VS Recon
|Fusil de précision
|Débloquée par défaut/immédiatement
|XR-3 Ion
|Fusil de précision
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 43
|Shadow SK
|Fusil de précision
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13
|Jäger 45
|Pistolet
|Débloquée par défaut/immédiatement
|Coda 9
|Pistolet
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34
|Velox 5.7
|Pistolet
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13
|A.R.C. M1
|Lanceur
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25
|AAROW 109
|Lanceur
|Débloquée par défaut/immédiatement
|Couteau
|Corps à corps
|Débloquée par défaut/immédiatement
|Flatline Mk.II
|Corps à corps
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49
À lire également
Black Ops 7 : Toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement et comment les débloquer
commentaire (0)