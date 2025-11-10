Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 novembre 2025 à 14h32
De nombreuses armes seront accessibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 7. Découvrez la liste complète et des détails sur comment les débloquer.
Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer
Dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs et les joueuses auront accès à un arsenal d'armes plutôt varié. Évidemment, et comme toujours, certaines armes seront disponibles dès les premières minutes de jeu, tandis que d'autres devront être débloquées. D'ailleurs, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste de toutes les armes disponibles au lancement de Black Ops 7, tout en vous apportant des informations sur comment les débloquer.

Liste des armes disponibles au lancement de Black Ops 7 et comment les débloquer

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À la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, la communauté pourra accéder à une 30 aine d'armes, qui sont rangées par catégorie (fusil d'assaut, mitrailleuse, fusil de précision, etc.). Comme dit précédemment, certaines d'entre elles pourront être sélectionnées et jouées dès la première partie, tandis que d'autres exigent d'atteindre un certain niveau de joueur, et donc de gagner de l'XP. Mais, sans plus tarder, voici la liste de toutes les armes proposées au lancement de BO7 et comment les débloquer.

Armes au lancement
de BO7
Catégorie
 Comment débloquer cette arme ?
M15 MOD 0 Fusil d'assaut Débloquée par défaut/immédiatement
MXR-17 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 16
Peacekeeper MK1 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 52
X9 Maverick Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 28
DS20 Mirage Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 37
AK-27 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 4
Ryden 45K Mitraillette Débloquée par défaut/immédiatement
Dravec 45 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34
Razor 9 mm Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 19
Carbon 57 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 46
MPC-25 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 55
RK-9 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 7
M10 Breacher Fusil à pompe Débloquée par défaut/immédiatement
Echo 12 Fusil à pompe Débloquée en atteignant le niveau de joueur 22
Akita Fusil à pompe Débloquée en atteignant le niveau de joueur 40
MK.78 Mitrailleuse Débloquée par défaut/immédiatement
XM325 Mitrailleuse Débloquée en atteignant le niveau de joueur 31
M8A1 Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 10
Warden 308 Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25
M34 Novaline Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49
VS Recon Fusil de précision Débloquée par défaut/immédiatement
XR-3 Ion Fusil de précision Débloquée en atteignant le niveau de joueur 43
Shadow SK Fusil de précision Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13
Jäger 45 Pistolet Débloquée par défaut/immédiatement
Coda 9 Pistolet Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34
Velox 5.7 Pistolet Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13
A.R.C. M1 Lanceur Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25
AAROW 109 Lanceur Débloquée par défaut/immédiatement
Couteau Corps à corps Débloquée par défaut/immédiatement
Flatline Mk.II Corps à corps Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49

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Vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir concernant les armes disponibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 7. En complément, sachez que nous vous proposons la liste de toutes les séries de points/d'éliminations, qui seront accessibles dès la sortie de BO7, dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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