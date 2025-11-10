Call of Duty: Black Ops 7 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

De nombreuses armes seront accessibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 7. Découvrez la liste complète et des détails sur comment les débloquer.

Liste des armes disponibles au lancement de Black Ops 7 et comment les débloquer

Armes au lancement

de BO7 Catégorie Comment débloquer cette arme ? M15 MOD 0 Fusil d'assaut Débloquée par défaut/immédiatement MXR-17 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 16 Peacekeeper MK1 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 52 X9 Maverick Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 28 DS20 Mirage Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 37 AK-27 Fusil d'assaut Débloquée en atteignant le niveau de joueur 4 Ryden 45K Mitraillette Débloquée par défaut/immédiatement Dravec 45 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34 Razor 9 mm Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 19 Carbon 57 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 46 MPC-25 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 55 RK-9 Mitraillette Débloquée en atteignant le niveau de joueur 7 M10 Breacher Fusil à pompe Débloquée par défaut/immédiatement Echo 12 Fusil à pompe Débloquée en atteignant le niveau de joueur 22 Akita Fusil à pompe Débloquée en atteignant le niveau de joueur 40 MK.78 Mitrailleuse Débloquée par défaut/immédiatement XM325 Mitrailleuse Débloquée en atteignant le niveau de joueur 31 M8A1 Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 10 Warden 308 Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25 M34 Novaline Fusil tactique Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49 VS Recon Fusil de précision Débloquée par défaut/immédiatement XR-3 Ion Fusil de précision Débloquée en atteignant le niveau de joueur 43 Shadow SK Fusil de précision Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13 Jäger 45 Pistolet Débloquée par défaut/immédiatement Coda 9 Pistolet Débloquée en atteignant le niveau de joueur 34 Velox 5.7 Pistolet Débloquée en atteignant le niveau de joueur 13 A.R.C. M1 Lanceur Débloquée en atteignant le niveau de joueur 25 AAROW 109 Lanceur Débloquée par défaut/immédiatement Couteau Corps à corps Débloquée par défaut/immédiatement Flatline Mk.II Corps à corps Débloquée en atteignant le niveau de joueur 49













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Dès le lancement de, les joueurs et les joueuses auront accès à un arsenal d'armes plutôt varié. Évidemment, et comme toujours, certaines armes seront disponibles dès les premières minutes de jeu, tandis que d'autres devront être débloquées. D'ailleurs, nous vous proposons, dans ce qui suit,, qui sont rangées par catégorie (fusil d'assaut, mitrailleuse, fusil de précision, etc.). Comme dit précédemment, certaines d'entre elles pourront être sélectionnées et jouées dès la première partie, tandis que d'autres exigent d'atteindre un certain niveau de joueur, et donc de gagner de l'XP. Mais, sans plus tarder, voiciVous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir concernant. En complément, sachez que nous vous proposons la liste de toutes les séries de points/d'éliminations, qui seront accessibles dès la sortie de, dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :