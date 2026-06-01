Des versions remasterisées de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 prévues par Activision ?

Si Call of Duty: Black Ops 7 est le dernier opus en date, Activision pourrait bien faire revenir sur le devant de la scène les premiers jeux de la franchise d'après une fuite.

Lancée en novembre 2010, la saga Black Ops est particulièrement appréciée par les joueurs de Call of Duty. Si Call of Duty: Black Ops 7 a fait face à une concurrence féroce, il a réuni de nombreux fidèles de la franchise. Mais alors que le prochain jeu Call of Duty prévu est un opus de Modern Warfare, une rumeur prend de l'ampleur en ligne.

Une nouvelle classification pour les deux premiers opus de Call of Duty: Black Ops repérée en ligne

Depuis plusieurs jours, de nouvelles versions de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 alimentent les conversations sur Reddit. Tout est parti d'une information repérée sur le site du Game Rating and Administration Committee, l'équivalent coréen du PEGI. En effet, sur la page dédiée, il est précisé que de nouvelles classifications ont été attribuées à Black Ops 1 et Black Ops 2. Les deux jeux ont obtenu leur classification le 29 mai 2026, ce qui suggère une révélation dans un futur proche.

Une telle information est loin d'être anodine et elle pourrait signifier que des remasters ou des rééditions pourraient être prévues pour les deux jeux. En parallèle, un utilisateur de Reddit a noté un détail intéressant sur Steam. Récemment, des promotions ont concerné la plupart des jeux Call of Duty sur la plateforme de Valve. Mais malgré leur ancienneté, Black Ops 1 et 2 ne figuraient pas dans la liste.

Les deux titres officialisés lors du Summer Game Fest 2026 ?

Face à de telles informations, les rumeurs s'enchaînent et les joueurs concernés espèrent désormais que les deux jeux seront dévoilés dans les jours qui viennent. Alors que le Summer Game Fest est sur le point de commencer, une telle révélation dans le cadre de cet événement ne serait pas surprenante.

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Il est déjà acté que Call of Duty: Modern Warfare 4 serait bien présenté lors du Xbox Games Showcase, mais les spectateurs ne sont pas à l'abri d'une surprise. Pour le savoir, il faut maintenant patienter quelques jours de plus.