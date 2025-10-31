Call of Duty : Le film tient son réalisateur et scénariste

L'adaptation cinématographique de Call of Duty avance, en s'offrant son réalisateur et scénariste.

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Peter Berg et Taylor Sheridan à la tête du film Call of Duty

Des détails sur l'adaptation Call of Duty

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Comme vous le savez probablement déjà, au début du mois de septembre, Paramount et Activision ont annoncé leur partenariat afin de développer un film sur la licence Call of Duty.En effet, comme annoncé dans un communiqué officiel,. Peter Berg est notamment connu pour son travail en tant que réalisateur sur Du sang et des larmes ou encore Deepwater et 22 Miles. Taylor Sheridan est le créateur des séries TV Yellowstone et Tulsa King, mais a aussi réalisé Landman.En complément, quelques détails concernant le film Call of Duty ont été fournis. Ce long métrage en prise de vues réelles serait, ainsi, conçu « pour ravir ses nombreux fans à travers le monde en reprenant les éléments caractéristiques que les fans apprécient dans cette série emblématique tout en élargissant audacieusement la franchise à un tout nouveau public ». Reste à connaître le scénario du film Call of Duty.Évidemment, il faudra certainement patienter un long moment avant de pouvoir voir le film Call of Duty de Peter Berg et Taylor Sheridan. Nul doute que de plus amples informations à propos de cette adaptation seront partagées, à mesure que le projet avance.