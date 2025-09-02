Call of Duty va avoir le droit à son film, c'est officiel

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 septembre 2025 à 17h40
C'est désormais confirmé : la franchise Call of Duty va être adaptée en film.
Call of Duty va avoir le droit à son film, c'est officiel
À la fin du mois d'août 2025, une rumeur laissait entendre que Paramount cherchait à acquérir les droits de Call of Duty afin de proposer une adaptation. C'est, à présent, officiel : Call of Duty va s'offrir un film.

Une adaptation de Call of Duty est prévue

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En effet, comme annoncé par Variety, notamment via un récent article partagé sur Twitter/X, Paramount et Activision ont, récemment, signé un accord pour développer un film sur la licence Call of Duty. Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de la franchise.
Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses se posent déjà des questions à propos de cette adaptation : proposera-t-elle quelque chose de nouveau ? Reprendra-t-elle l'histoire d'un opus Call of Duty ou bien d'une sous-série (Black Ops, Modern Warfare) ? Pour le moment, Paramount et Activision n'ont pas partagé de détails mais ont tout de même communiqué à propos du film Call of Duty à venir.

Paramount et Activision s'expriment à propos du film Call of Duty

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Le président de Paramount, David Ellison, a dit quelques mots à propos de l'adaptation en film de la licence Call of Duty et a ainsi déclaré : 
En tant que fan de longue date de Call of Duty, c'est véritablement un rêve qui devient réalité. Des premières campagnes alliées dans le Call of Duty original jusqu'à Modern Warfare et Black Ops, j'ai passé d'innombrables heures à jouer à cette franchise que j'aime profondément. Se voir confier par Activision et les joueurs du monde entier la tâche de porter cet univers narratif extraordinaire sur grand écran est à la fois un honneur et une responsabilité que nous prenons très au sérieux.
Le président d'Activision, Rob Kostich, a lui aussi fait une déclaration au sujet du projet
Tout au long de son histoire, Call of Duty a su captiver notre imagination avec des scènes d'action spectaculaires et des récits intenses qui ont rassemblé des millions de personnes à travers le monde, et notre engagement à créer des jeux Call of Duty incroyables reste intact. Avec Paramount, nous avons trouvé un partenaire formidable avec lequel nous allons collaborer pour porter cette action viscérale et époustouflante sur grand écran, dans un moment cinématographique marquant. Le film rendra hommage à ce qui a fait la grandeur de la franchise, tout en l'enrichissant, et nous sommes impatients de commencer.
Comme vous vous en doutez, il va, toutefois, falloir attendre avant d'en savoir plus à propos du film Call of Duty ou bien avant d'avoir de premières images.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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