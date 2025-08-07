Call of Duty jugé « trop gros pour échouer » face à Battlefield 6 selon Activision

Malgré l'engouement autour de Battlefield 6, Activision garde confiance : Call of Duty reste, selon ses équipes, une franchise intouchable et même si Battlefield 6 est un succès, la licence ne pourra jamais disparaître.
Alors que la bêta ouverte de Battlefield 6 suscite un fort engouement, il semblerait qu'au sein d'Activision cela ne fasse ni chaud ni froid aux équipes et que le studio ne tremble pas. En interne, la firme américaine considère que la série Call of Duty est « trop grosse pour échouer », même face à un concurrent en grande forme.
Activision surveille Battlefield 6, mais sans inquiétude
D'après des sources anonymes citées par Insider Gaming, Activision garde un œil attentif sur le lancement imminent de Battlefield 6, mais n'anticipe aucun impact significatif sur les ventes de Call of Duty: Black Ops 7, attendu cet automne.
Une confiance absolue dans la puissance de la licence
La position actuelle du studio est claire : même si l'excitation autour du FPS d'Electronic Arts grimpe en flèche, la machine Call of Duty demeure un poids lourd du divertissement. « La franchise est vue comme trop importante pour échouer. Les sorties annuelles sont prévues pour plusieurs années à venir, avec des profits attendus à chaque cycle » explique cette source.
Black Ops 7 en bonne voie malgré des débuts chaotiques
Call of Duty: Black Ops 7, qui marquera le retour de David Mason en 2035 après les événements de BO2 et BO6, a connu un développement mouvementé. Mais selon les mêmes sources, le jeu est désormais considéré comme « solide », avec un niveau de qualité rassurant. Plus d'informations officielles seront dévoilées à la gamescom lors de l'Opening Night Live, ce mardi 19 août.
Battlefield 6 : un challenger plus sérieux que jamais ?
Le nouvel opus d'EA, piloté par Vince Zampella et Byron Beede (anciens cadres de CoD), profite d'une phase de communication transparente, de tests approfondis via Battlefield Labs, et d'un feedback joueur activement intégré au développement. De plus, dès son lancement, la bêta de Battlefield 6 a attiré la foule et de nombreux joueurs se sont lancés dans l'expérience, signe que le titre est très attendu.
Chargement du sondage...
0 votant
Sa sortie est prévue le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, avec un soutien sur le très long terme. Le titre intégrera également un mode battle royale, déjà teasé dans un trailer. Ce mode sera lui aussi testé dans les semaines à venir, confirmant l'ambition de EA d'occuper tous les terrains du FPS moderne.
Une rivalité historique... mais deux publics bien distincts
Même au sommet de sa forme avec Battlefield 1 ou 4, la série d'EA n'a jamais réellement inquiété Call of Duty sur le plan commercial. Les deux licences s'appuient aujourd'hui sur des fanbases fidèles, avec un certain chevauchement sans cannibalisation. Cette année pourrait toutefois marquer une exception. Si Battlefield 6 livre la promesse d'un retour en grâce, sa réussite pourrait redistribuer certaines cartes dans le paysage des FPS multijoueur AAA. Réponse cet automne.
commentaire (0)