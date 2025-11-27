Call of Duty : Des jeux de la licence pourraient prochainement arriver sur consoles Nintendo Switch

Sledgehammer Games semble préparer le terrain pour le grand retour de Call of Duty sur les consoles Nintendo. Une récente offre d'emploi mentionne spécifiquement la recherche de compétences liées à la Switch, concrétisant potentiellement les promesses faites par Microsoft lors du rachat d'Activision.
Depuis plusieurs années maintenant, Call of Duty est aux abonnés absents sur une plateforme de jeu bien précise, soit la Nintendo Switch (et maintenant la Nintendo Switch 2). Toutefois, cela pourrait bientôt changer : un indice dans une fiche de poste laisse entendre que des portages Nintendo Switch des opus Call of Duty pourraient voir le jour
.
Des jeux Call of Duty bientôt sur Nintendo Switch ?
En effet, c'est une petite ligne dans une fiche de poste qui pourrait bien annoncer un grand bouleversement pour l'écosystème Nintendo et la franchise Call of Duty
. Sledgehammer Games, l'un des studios majeurs derrière la licence Call of Duty, est actuellement à la recherche de nouveaux développeurs. Jusque-là, rien d'anormal, mais l'annonce pour un poste de « Senior Technical Artist » repérée sur LinkedIn
précise un détail crucial : une « expérience AAA mobile ou Switch
» est un bonus pour la candidature des postulants.
Cela laisse donc supposer que des portages de jeux Call of Duty sur Switch pourraient être en préparation
. Néanmoins, rien n'est encore sûr, étant donné qu'aucune communication officielle n'a été faite à ce jour. Mais nous vous tiendrons informés si Activision fait une telle annonce.
Call of Duty sur Switch : Une promesse de Microsoft
Cette mention n'est, en réalité, pas anodine. Elle s'inscrit directement dans la stratégie globale de Microsoft suite à l'acquisition titanesque d'Activision Blizzard, finalisée en octobre 2023
. Pour rappel, Microsoft s'était engagée contractuellement à proposer la licence Call of Duty sur les plateformes Nintendo pour une durée de dix ans. Depuis la signature de cet accord, les joueurs et les joueuses attendent encore des signes concrets de ce tel projet.
Vers un lancement sur la nouvelle génération ?
Si l'offre d'emploi cite explicitement la Nintendo Switch, tout porte à croire que la Switch 2 pourrait être l'heureuse élue. En effet, beaucoup de personnes avaient levé des doutes quant à la capacité de la Switch 1, notamment pour faire tourner un titre de grande envergure sans compromis majeurs. Cependant, la nouvelle console de Nintendo, qui fait tourner Cyberpunk 2077 et bien d'autres titres gourmands, pourrait faire l'affaire.
commentaire (1)
Depuis le temps qu'ils promettent ça ils seraient temps