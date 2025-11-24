Call of Duty: Black Ops 7 sortira-t-il sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Call of Duty: Black Ops 7 sortira sur Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.

Black Ops 7 sortira-t-il sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 ?











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La licence Call of Duty s'est imposée, depuis plusieurs années maintenant, comme l'une des plus grandes références en matière de FPS multijoueur et compétitif. Chaque année, le nouvel opus Call of Duty fait partie des jeux les plus vendus, sur PC et consoles. Toutefois, toutes les plateformes ne sont pas toujours concernées. De ce fait, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandentComme vous avez pu le constater, la réponse est, malheureusement, négative, pour le moment :, qui remonte au mois de novembre 2025.Cependant, la question reste tout à fait pertinente étant donné que plusieurs opus Call of Duty sont arrivés, par le passé, sur une console du géant nippon, et plus précisément la Nintendo DS et la Wii. Par ailleurs, en février 2023, le Président de Microsoft, soit Brad Smith, avait indiqué que la société et Nintendo avaient signé un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Call of Duty sur Switch. Pour autant, le précédent opus, c'est-à-dire Black Ops 6, n'est pas arrivé sur la première console hybride de Nintendo, à ce jour.Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Or, rien n'est encore sûr. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'en savons pas plus et Activision n'a pas partagé d'informations à propos d'un tel portage. Bien évidemment, dès que de nouveaux détails à ce sujet auront été dévoilés, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :