Call of Duty: Black Ops 7 va offrir un beau cadeau à la communauté

Activision a prévu un cadeau pour les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7, qui pourra être récupéré dans très peu de temps.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7
va très bientôt accueillir sa toute première saison, qui apportera plusieurs nouveautés. D'ailleurs, afin de remercier la communauté, Activision compte offrir un cadeau à toutes celles et ceux évoluant sur Black Ops 7
.
Un cadeau en approche pour les joueurs de Call of Duty: Black Ops 7
En effet, dans un article détaillant le contenu de la saison 1 et disponible sur le site officiel, Activision et Treyarch ont dévoilé une belle surprise pour les joueurs et les joueuses étant sur Call of Duty: Black Ops 7 : ces derniers vont très prochainement pouvoir obtenir un nouvel Opérateur, soit The Replacer
.
Comme indiqué, les équipes en charge du titre ont prévu d'offrir ce skin afin de remercier la communauté, qui fut au rendez-vous lors du lancement de Black Ops 7
et même depuis sa sortie. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes) pour récupérer ce cadeau sur BO7
.
Quand sera disponible ce cadeau ?
Activision et Treyarch ont précisé que ce cadeau pourra être obtenu au début de la saison 1, dont le lancement est fixé au 4 décembre 2025
, et ce, par tous les détenteurs de Call of Duty: Black Ops 7
. Il y a de grandes chances que ce cadeau figurera dans la boutique en jeu, en tant que récompense gratuite. Évidemment, des packs/bundles payants feront aussi leur apparition dans la boutique, au lancement de la saison 1.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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- Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.
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