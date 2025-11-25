Call of Duty: Black Ops 7 va offrir un beau cadeau à la communauté

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 16h37
Activision a prévu un cadeau pour les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7, qui pourra être récupéré dans très peu de temps.
Call of Duty: Black Ops 7 va offrir un beau cadeau à la communauté
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7 va très bientôt accueillir sa toute première saison, qui apportera plusieurs nouveautés. D'ailleurs, afin de remercier la communauté, Activision compte offrir un cadeau à toutes celles et ceux évoluant sur Black Ops 7.

Un cadeau en approche pour les joueurs de Call of Duty: Black Ops 7

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En effet, dans un article détaillant le contenu de la saison 1 et disponible sur le site officiel, Activision et Treyarch ont dévoilé une belle surprise pour les joueurs et les joueuses étant sur Call of Duty: Black Ops 7 : ces derniers vont très prochainement pouvoir obtenir un nouvel Opérateur, soit The Replacer.

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Comme indiqué, les équipes en charge du titre ont prévu d'offrir ce skin afin de remercier la communauté, qui fut au rendez-vous lors du lancement de Black Ops 7 et même depuis sa sortie. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes) pour récupérer ce cadeau sur BO7.

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Quand sera disponible ce cadeau ? 

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Activision et Treyarch ont précisé que ce cadeau pourra être obtenu au début de la saison 1, dont le lancement est fixé au 4 décembre 2025, et ce, par tous les détenteurs de Call of Duty: Black Ops 7. Il y a de grandes chances que ce cadeau figurera dans la boutique en jeu, en tant que récompense gratuite. Évidemment, des packs/bundles payants feront aussi leur apparition dans la boutique, au lancement de la saison 1.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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