Call of Duty: Black Ops 7 va offrir un beau cadeau à la communauté

Activision a prévu un cadeau pour les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7, qui pourra être récupéré dans très peu de temps.

Un cadeau en approche pour les joueurs de Call of Duty: Black Ops 7

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Quand sera disponible ce cadeau ?

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir queva très bientôt accueillir sa toute première saison, qui apportera plusieurs nouveautés. D'ailleurs,En effet, dans un article détaillant le contenu de la saison 1 et disponible sur le site officiel,Comme indiqué, les équipes en charge du titre ont prévu d'offrir ce skin afin de remercier la communauté, qui fut au rendez-vous lors du lancement deet même depuis sa sortie. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre (au moment où nous écrivons ces lignes) pour récupérer ceActivision et Treyarch ont précisé que, et ce, par tous les détenteurs de. Il y a de grandes chances que ce cadeau figurera dans la boutique en jeu, en tant que récompense gratuite. Évidemment, des packs/bundles payants feront aussi leur apparition dans la boutique, au lancement de la saison 1.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :