Call of Duty Black Ops 7 : Treyarch revoit sa formule et améliore grandement le Passe de combat

Alors que la première saison se profile, le studio de développement a décidé d'écouter la communauté. Le système de progression va subir une refonte majeure pour devenir plus gratifiant, une nouvelle qui devrait ravir les vétérans comme les néophytes.
L'échéance approche pour les soldats virtuels du monde entier. Avec le lancement imminent de la Saison 1, Call of Duty: Black Ops 7 s'apprête à injecter une dose massive de nouveautés dans ses modes multijoueur, Zombies et Warzone
. Mais au-delà des cartes inédites et de l'arsenal qui s'étoffe, c'est une annonce structurelle qui retient l'attention. Conscients des critiques récurrentes sur les modèles de live-service souvent jugés trop exigeants, les développeurs ont choisi de repenser leur approche du Passe de Combat pour le rendre moins punitif.
Une progression accélérée et plus respectueuse du temps de jeu
Le 24 novembre, le studio a détaillé sa feuille de route sur les réseaux sociaux
, promettant une expérience « significativement améliorée
» pour tous les utilisateurs. Dans une industrie où les joueurs se sentent souvent lésés par des systèmes de progression trop lents après avoir payé un jeu au prix fort, Treyarch prend le contre-pied. Des « ajustements de réglage
» ont été opérés spécifiquement sur les vitesses de complétion. L'objectif est simple : faire en sorte que chaque session de jeu soit rentabilisée et offre un sentiment de récompense tangible, réduisant ainsi le fameux grind souvent redouté
.
L'accès aux récompenses facilité
L'architecture même du passe a été modifiée pour favoriser l'obtention rapide d'équipements intéressants. Plutôt que de devoir attendre les derniers niveaux pour obtenir le meilleur butin, la distribution a été revue :
Les premières pages du Battle Pass de Black Ops 7 peuvent désormais être complétées plus rapidement avec moins de niveaux nécessaires pour débloquer le contenu HVT (High Value Target), tandis que les pages ultérieures contiendront plus de récompenses. Cela signifie que les joueurs gagneront du contenu de haute valeur plus tôt sur l'ensemble des 100 niveaux.
Autre nouveauté bienvenue pour diversifier les méthodes de progression, les Jetons de Passe de Combat pourront désormais être obtenus via les Défis Quotidiens
. Fait intéressant, cela s'applique également au mode Campagne en coopération et au contenu Endgame, permettant aux joueurs de progresser peu importe leur mode de jeu favori.
Si ces annonces ont été accueillies positivement, un point de friction persiste pour une partie de la communauté. La demande récurrente concernant la validité illimitée du passe après la fin de la saison, une fonctionnalité présente chez certains concurrents, n'a pas été abordée. Il reste à voir si le studio envisagera cette flexibilité pour les futurs passes de Black Ops 7. En attendant, cette première saison semble vouloir faire amende honorable sur l'économie du temps de jeu
.
En attendant, rappelons que la saison 1 arrivera début décembre
. Si vous désirez acheter Black Ops 7
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