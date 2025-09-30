Call of Duty: Black Ops 7 : Tous les modes et cartes disponibles durant la bêta

La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 proposera plusieurs modes de jeu ainsi que diverses cartes. Retrouvez un récapitulatif à ce sujet afin d'être prêt.

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Liste de tous les modes de jeu disponibles lors de la bêta de Black Ops 7

Modes de la

bêta de Black Ops 7 Description Surcharge Apportez le dispositif de sabotage dans les zones ennemies pour les saboter. Match à mort par équipe Éliminez les joueurs ennemis pour gagner des points pour votre équipe. Domination Capturez, occupez et défendez les objectifs pour faire gagner des points à votre équipe. Élimination confirmée Récupérez des plaques pour faire gagner des points à votre équipe et empêcher l'ennemi de marquer. Point stratégique Capturez et défendez la zone du point stratégique pour rapporter des points à votre équipe. Parcours d'entraînement Conçu pour vous enseigner les mouvements de base ainsi que des compétences de combat avancées. Mode Survie (Zombies) NC











Liste de tous les cartes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7

Cartes de la

bêta de Black Ops 7 Description Blackheart 6 versus 6 standard, petite taille Cortex 6 versus 6 standard, petite taille Exposure 6 versus 6 standard, petite taille Imprint 6 versus 6 standard, taille moyenne The Forge 6 versus 6 standard, petite taille Toshin 6 versus 6 standard, taille moyenne













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Comme vous le savez probablement déjà, la bêta de, qui se déroule sur deux week-ends distincts, va avoir lieu au début du mois d'octobre 2025. Bien entendu, l'équipe en charge du titre a prévu, afin que les joueurs et les joueuses puissent se faire une première idée du contenu de ce nouvel opus et afin que l'expérience soit diversifiée.D'ailleurs, il se peut que vous vous demandiez ce qu'il y a au programme de la. Dans ce qui suit, nous vous listons, dont certains sont bien connus des joueurs et des joueuses mais aussi un tout nouveau, en ce qui concerne le multijoueur. Pour ce qui est du Zombies,nous permettra de tester le mode Survie. Ci-dessous, vous pouvez retrouver. Pour chacun, nous vous précisons leur description officielle afin que vous ayez les informations clés.Évidemment, durant, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de lancer des parties sur. Là encore, nous vous proposons, tout en vous spécifiant leur configuration pour plus de clarté.Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir concernant. Évidemment, d'autres se rendront disponibles au lancement du titre, qui est prévu pour le mois de novembre 2025. Les dates de lasont, pour rappel, les suivantes : du 2 au 5 octobre pour l'accès anticipé, et du 5 au 8 octobre pour la version ouverte à tous.En guise de conclusion, rappelons quedébarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.