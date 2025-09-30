Call of Duty: Black Ops 7 : Tous les modes et cartes disponibles durant la bêta

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2025 à 15h26
La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 proposera plusieurs modes de jeu ainsi que diverses cartes. Retrouvez un récapitulatif à ce sujet afin d'être prêt.
Call of Duty: Black Ops 7 : Tous les modes et cartes disponibles durant la bêta
Comme vous le savez probablement déjà, la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, qui se déroule sur deux week-ends distincts, va avoir lieu au début du mois d'octobre 2025. Bien entendu, l'équipe en charge du titre a prévu divers modes de jeu mais aussi cartes, afin que les joueurs et les joueuses puissent se faire une première idée du contenu de ce nouvel opus et afin que l'expérience soit diversifiée.

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D'ailleurs, il se peut que vous vous demandiez ce qu'il y a au programme de la bêta de BO 7. Dans ce qui suit, nous vous listons tous les modes de jeu ainsi que toutes les cartes disponibles durant la bêta de Call of Duty: Black Ops 7.

Liste de tous les modes de jeu disponibles lors de la bêta de Black Ops 7

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La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 permettra à la communauté d'essayer différents modes de jeu, dont certains sont bien connus des joueurs et des joueuses mais aussi un tout nouveau, en ce qui concerne le multijoueur. Pour ce qui est du Zombies, la bêta de BO 7 nous permettra de tester le mode Survie. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste complète de tous les modes de jeu disponibles durant la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, que ce soit pour le multijoueur et pour le Zombies. Pour chacun, nous vous précisons leur description officielle afin que vous ayez les informations clés.

Modes de la 
bêta de Black Ops 7
 Description
Surcharge Apportez le dispositif de sabotage dans les zones ennemies pour les saboter.
Match à mort par équipe Éliminez les joueurs ennemis pour gagner des points pour votre équipe.
Domination Capturez, occupez et défendez les objectifs pour faire gagner des points à votre équipe.
Élimination confirmée Récupérez des plaques pour faire gagner des points à votre équipe et empêcher l'ennemi de marquer.
Point stratégique Capturez et défendez la zone du point stratégique pour rapporter des points à votre équipe.
Parcours d'entraînement Conçu pour vous enseigner les mouvements de base ainsi que des compétences de combat avancées.
Mode Survie (Zombies) NC

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Liste de tous les cartes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7

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Évidemment, durant la bêta de BO 7, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de lancer des parties sur différentes cartes. Là encore, nous vous proposons la liste complète de toutes les cartes disponibles lors de la bêta de Black Ops 7, tout en vous spécifiant leur configuration pour plus de clarté.

Cartes de la 
bêta de Black Ops 7
 Description
Blackheart 6 versus 6 standard, petite taille
Cortex 6 versus 6 standard, petite taille
Exposure 6 versus 6 standard, petite taille
Imprint 6 versus 6 standard, taille moyenne
The Forge 6 versus 6 standard, petite taille
Toshin 6 versus 6 standard, taille moyenne

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Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir concernant les modes de jeu et les cartes proposés lors de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7. Évidemment, d'autres se rendront disponibles au lancement du titre, qui est prévu pour le mois de novembre 2025. Les dates de la bêta de BO 7 sont, pour rappel, les suivantes : du 2 au 5 octobre pour l'accès anticipé, et du 5 au 8 octobre pour la version ouverte à tous. 

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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