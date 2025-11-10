Black Ops 7 : Toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement et comment les débloquer

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
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Séries de points
au lancement
de BO7
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Description
|Comment débloquer cette série ?
|Impulsion de reconnaissance
|Marquage radar qui révèle les ennemis à proximité sur la mini-carte de l'utilisateur (Score : 350)
|Débloquée par défaut
|RC-XD
|Déploie un petit véhicule explosif télécommandé qui est déclenché à distance (Score : 400)
|Débloquée au niveau de joueur 5
|Drone
|Drone de reconnaissance qui révèle la position des ennemis sur la mini-carte (Score : 500)
|Débloquée au niveau de joueur 11
|Missile de précision
|Tirez des projectiles air-sol autonomes pour des éliminations précises. Ces missiles à lames réduisent les dommages collatéraux (Score : 525)
|Débloquée par défaut
|Colis stratégique
|Demandez un largage aérien contenant une série de points aléatoire (Score : 550)
|Débloquée au niveau de joueur 26
|Drone de brouillage
|Drone qui brouille la mini-carte de l'ennemi (Score : 600)
|Débloquée au niveau de joueur 20
|Frappe au napalm
|Largue des bombes de napalm explosif sur la zone cible (Score : 700)
|Débloquée au niveau de joueur 33
|BGL
|Lance un bombardement soutenu sur une zone ciblée (Score : 725)
|Débloquée au niveau de joueur 38
|Tourelle automatique
|Tourelle automatique qui scanne et attaque les ennemis dans un cône en face d'elle (Score : 750)
|Débloquée au niveau de joueur 21
|Canon à main
|Puissante arme de poing de gros calibre aux dégâts par balle et à la pénétration élevés (Score : 800)
|Débloquée au niveau de joueur 42
|Hellstorm
|Contrôlez un missile de croisière à longue portée avec une capacité de boost et des missiles secondaires (Score : 850)
|Débloquée au niveau de joueur 9
|Hélicoptère de surveillance
|Hélicoptère d'escorte de soutien aérien rapproché qui marque et attaque les ennemis dans votre zone (Score : 950)
|Débloquée au niveau de joueur 23
|Fossoyeur
|Assemblez un fusil de précision portable, capable de révéler et d'éliminer des cibles à couvert (Score : 1000)
|Débloquée au niveau de joueur 17
|Intercepteurs
|Appelez une escadrille de cinq avions pour détruire les cibles aériennes ennemies (Score : 1025)
|Débloquée au niveau de joueur 51
|DAWG
|Véhicule terrestre déployable, blindé et militarisé. Doté d'une tourelle de gros calibre et d'une nacelle lance-roquettes. Très efficace contre l'infanterie (Score : 1050).
|Débloquée par défaut
|Drone de chasse
|Appareil aérien déployant des drones de chasse qui traquent les cibles et explosent (Score : 1200)
|Débloquée au niveau de joueur 30
|Rhino
|Contrôlez à distance un soldat blindé robotisé et équipé d'un minigun mortel (Score : 1250)
|Débloquée au niveau de joueur 54
|ADAV de combat
|Contrôlez un ADAV de combat armé d'une tourelle et de missiles air-sol (Score : 1350)
|Débloquée au niveau de joueur 48
|HARP
|Engin de reconnaissance à haute altitude qui révèle la position et la direction de l'ennemi sur la mini-carte en temps réel (Score : 1400)
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 47
|systèmes IEM
|Arme à impulsion électromagnétique massive qui perturbe les ennemis et détruit tout équipement ou véhicule ennemi (Score : 1450)
|Débloquée en atteignant le niveau de joueur 44
|Legion
|Groupe important de drones autonomes patrouillant le ciel. Ces derniers visent automatiquement des cibles et explosent à l'impact (Score : 1500)
|Débloquée par défaut
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