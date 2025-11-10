Black Ops 7 : Toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 novembre 2025 à 15h07
Call of Duty: Black Ops 7 proposera plusieurs séries de points à sa sortie. Retrouvez la liste complète des killstreaks de Black Ops 7 et comment les débloquer.
Black Ops 7 : Toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement et comment les débloquer
Comme sur les précédents opus, sur Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs et les joueuses pourront parfaire leur loadouts en choisissant diverses séries de points/séries d'éliminations. Ainsi, les équipes en charge en ont prévu plusieurs, qui seront disponibles dès la sortie du jeu ou qui devront être débloquées. Afin de vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous dévoilons la liste complète des séries de points/d'éliminations disponibles au lancement de Black Ops 7, tout en vous précisant comment les débloquer.

Liste des séries de points/d'éliminations de Black Ops 7 et comment les débloquer

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Sur Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs et les joueuses peuvent, en effet, sélectionner des séries de points/d'éliminations diverses, qui sont accordées après avoir effectué différentes actions (éliminations, assistances, objectifs, etc.). D'ailleurs, voici toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement de Black Ops 7, avec quelques détails sur leur utilité et comment les débloquer.

Séries de points 
au lancement
de BO7
Description
 Comment débloquer cette série ?
Impulsion de reconnaissance Marquage radar qui révèle les ennemis à proximité sur la mini-carte de l'utilisateur (Score : 350) Débloquée par défaut
RC-XD Déploie un petit véhicule explosif télécommandé qui est déclenché à distance (Score : 400) Débloquée au niveau de joueur 5
Drone Drone de reconnaissance qui révèle la position des ennemis sur la mini-carte (Score : 500) Débloquée au niveau de joueur 11
Missile de précision Tirez des projectiles air-sol autonomes pour des éliminations précises. Ces missiles à lames réduisent les dommages collatéraux (Score : 525) Débloquée par défaut
Colis stratégique Demandez un largage aérien contenant une série de points aléatoire (Score : 550) Débloquée au niveau de joueur 26
Drone de brouillage Drone qui brouille la mini-carte de l'ennemi (Score : 600) Débloquée au niveau de joueur 20
Frappe au napalm Largue des bombes de napalm explosif sur la zone cible (Score : 700) Débloquée au niveau de joueur 33
BGL Lance un bombardement soutenu sur une zone ciblée (Score : 725) Débloquée au niveau de joueur 38
Tourelle automatique Tourelle automatique qui scanne et attaque les ennemis dans un cône en face d'elle (Score : 750) Débloquée au niveau de joueur 21
Canon à main Puissante arme de poing de gros calibre aux dégâts par balle et à la pénétration élevés (Score : 800) Débloquée au niveau de joueur 42
Hellstorm Contrôlez un missile de croisière à longue portée avec une capacité de boost et des missiles secondaires (Score : 850) Débloquée au niveau de joueur 9
Hélicoptère de surveillance Hélicoptère d'escorte de soutien aérien rapproché qui marque et attaque les ennemis dans votre zone (Score : 950) Débloquée au niveau de joueur 23
Fossoyeur Assemblez un fusil de précision portable, capable de révéler et d'éliminer des cibles à couvert (Score : 1000) Débloquée au niveau de joueur 17
Intercepteurs Appelez une escadrille de cinq avions pour détruire les cibles aériennes ennemies (Score : 1025) Débloquée au niveau de joueur 51
DAWG Véhicule terrestre déployable, blindé et militarisé. Doté d'une tourelle de gros calibre et d'une nacelle lance-roquettes. Très efficace contre l'infanterie (Score : 1050). Débloquée par défaut
Drone de chasse Appareil aérien déployant des drones de chasse qui traquent les cibles et explosent (Score : 1200) Débloquée au niveau de joueur 30
Rhino Contrôlez à distance un soldat blindé robotisé et équipé d'un minigun mortel (Score : 1250) Débloquée au niveau de joueur 54
ADAV de combat Contrôlez un ADAV de combat armé d'une tourelle et de missiles air-sol (Score : 1350) Débloquée au niveau de joueur 48
HARP Engin de reconnaissance à haute altitude qui révèle la position et la direction de l'ennemi sur la mini-carte en temps réel (Score : 1400) Débloquée en atteignant le niveau de joueur 47
systèmes IEM Arme à impulsion électromagnétique massive qui perturbe les ennemis et détruit tout équipement ou véhicule ennemi (Score : 1450) Débloquée en atteignant le niveau de joueur 44
Legion Groupe important de drones autonomes patrouillant le ciel. Ces derniers visent automatiquement des cibles et explosent à l'impact (Score : 1500) Débloquée par défaut

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Vous possédez à présent toutes les informations à connaître à propos des séries de points/d'éliminations disponibles à la sortie de Call of Duty: Black Ops 7. Si vous désirez en savoir plus au sujet des armes au lancement de BO7, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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