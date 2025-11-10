Black Ops 7 : Toutes les séries de points/d'éliminations disponibles au lancement et comment les débloquer

Call of Duty: Black Ops 7 proposera plusieurs séries de points à sa sortie. Retrouvez la liste complète des killstreaks de Black Ops 7 et comment les débloquer.

Liste des séries de points/d'éliminations de Black Ops 7 et comment les débloquer

Séries de points

au lancement

de BO7 Description Comment débloquer cette série ? Impulsion de reconnaissance Marquage radar qui révèle les ennemis à proximité sur la mini-carte de l'utilisateur (Score : 350) Débloquée par défaut RC-XD Déploie un petit véhicule explosif télécommandé qui est déclenché à distance (Score : 400) Débloquée au niveau de joueur 5 Drone Drone de reconnaissance qui révèle la position des ennemis sur la mini-carte (Score : 500) Débloquée au niveau de joueur 11 Missile de précision Tirez des projectiles air-sol autonomes pour des éliminations précises. Ces missiles à lames réduisent les dommages collatéraux (Score : 525) Débloquée par défaut Colis stratégique Demandez un largage aérien contenant une série de points aléatoire (Score : 550) Débloquée au niveau de joueur 26 Drone de brouillage Drone qui brouille la mini-carte de l'ennemi (Score : 600) Débloquée au niveau de joueur 20 Frappe au napalm Largue des bombes de napalm explosif sur la zone cible (Score : 700) Débloquée au niveau de joueur 33 BGL Lance un bombardement soutenu sur une zone ciblée (Score : 725) Débloquée au niveau de joueur 38 Tourelle automatique Tourelle automatique qui scanne et attaque les ennemis dans un cône en face d'elle (Score : 750) Débloquée au niveau de joueur 21 Canon à main Puissante arme de poing de gros calibre aux dégâts par balle et à la pénétration élevés (Score : 800) Débloquée au niveau de joueur 42 Hellstorm Contrôlez un missile de croisière à longue portée avec une capacité de boost et des missiles secondaires (Score : 850) Débloquée au niveau de joueur 9 Hélicoptère de surveillance Hélicoptère d'escorte de soutien aérien rapproché qui marque et attaque les ennemis dans votre zone (Score : 950) Débloquée au niveau de joueur 23 Fossoyeur Assemblez un fusil de précision portable, capable de révéler et d'éliminer des cibles à couvert (Score : 1000) Débloquée au niveau de joueur 17 Intercepteurs Appelez une escadrille de cinq avions pour détruire les cibles aériennes ennemies (Score : 1025) Débloquée au niveau de joueur 51 DAWG Véhicule terrestre déployable, blindé et militarisé. Doté d'une tourelle de gros calibre et d'une nacelle lance-roquettes. Très efficace contre l'infanterie (Score : 1050). Débloquée par défaut Drone de chasse Appareil aérien déployant des drones de chasse qui traquent les cibles et explosent (Score : 1200) Débloquée au niveau de joueur 30 Rhino Contrôlez à distance un soldat blindé robotisé et équipé d'un minigun mortel (Score : 1250) Débloquée au niveau de joueur 54 ADAV de combat Contrôlez un ADAV de combat armé d'une tourelle et de missiles air-sol (Score : 1350) Débloquée au niveau de joueur 48 HARP Engin de reconnaissance à haute altitude qui révèle la position et la direction de l'ennemi sur la mini-carte en temps réel (Score : 1400) Débloquée en atteignant le niveau de joueur 47 systèmes IEM Arme à impulsion électromagnétique massive qui perturbe les ennemis et détruit tout équipement ou véhicule ennemi (Score : 1450) Débloquée en atteignant le niveau de joueur 44 Legion Groupe important de drones autonomes patrouillant le ciel. Ces derniers visent automatiquement des cibles et explosent à l'impact (Score : 1500) Débloquée par défaut







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Comme sur les précédents opus, sur, les joueurs et les joueuses pourront parfaire leur loadouts en choisissant diverses. Ainsi, les équipes en charge en ont prévu plusieurs, qui seront disponibles dès la sortie du jeu ou qui devront être débloquées. Afin de vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous dévoilonsSur, les joueurs et les joueuses peuvent, en effet, sélectionner desdiverses, qui sont accordées après avoir effectué différentes actions (éliminations, assistances, objectifs, etc.). D'ailleurs, voici, avec quelques détails sur leur utilité et comment les débloquer.Vous possédez à présent toutes les informations à connaître à propos. Si vous désirez en savoir plus au sujet des armes au lancement de, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.Pour conclure, rappelons quesort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :