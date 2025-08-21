Call of Duty: Black Ops 7 : Tout savoir sur le système de transfert

Call of Duty: Black Ops 7 disposera bel et bien du système de transfert, permettant de récupérer les éléments cosmétiques précédemment débloqués. Voici comment cela fonctionne.

Le système de transfert de Call of Duty: Black Ops 7 expliqué et détaillé

Qu'est-ce que le système de transfert sur BO 7 ?

Ce système permet de transférer certains éléments, tels que les armes, les opérateurs et les cosmétiques, d'un titre Call of Duty précédent vers le titre suivant, lorsque cela est possible. Vous pouvez ainsi conserver vos attirails et vos personnalisations dans toutes les expériences connectées.

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Quand et quoi transférés vers Black Ops 7 ?

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Système de transfert

de

Black Ops 7 Au lancement du jeu À la sortie

de la saison 1 Les éléments transférables - Jetons d'EXP

- GobbleGums - Les armes

- Les Opérateurs

- Les apparences d'Opérateurs

Les exceptions concernant le système de transfert de BO 7

Les apparences d'équipement et de série de points pour le contenu indisponible dans Black Ops 7 ne seront pas transférés.

Les apparences d'équipement et de séries de points mises à jour pour Black Ops 7 (par exemple, une série de points qui fonctionne de la même manière, mais qui a un aspect différent dans BO7 par rapport à BO6) ne seront pas transférées.

Les camouflages d'arme de Black Ops 6 ne seront pas transférables sur les armes de Black Ops 7, mais resteront utilisables sur les armes de Black Ops 6.

Devant débarquer à la fin de cette année 2025,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux fans de la franchise d'Activision. Après avoir officialisé sa date de sortie et s'être doté d'un nouveau trailer,, qui donnera la possibilité de récupérer les items cosmétiques et autres éléments débloqués sur Black Ops 6.Dans ce qui suit, nous vous expliquons, notamment en vous indiquant ce qui pourra être transféré, et ce, à quel moment.Comme indiqué ci-dessus,(comme Black Ops 6). Une fonctionnalité qui sera, très certainement, appréciée par la communauté. Dans un article sur le site officiel de la franchise, ce système est décrit comme ceci :Néanmoins, il convient de noter queet que, c'est-à-dire lors du lancement et à l'arrivée de la saison 1.Les développeurs ont, en effet, précisé que. Ainsi,. Pour le reste, il faudra attendre l'arrivée de la toute première saison, qui ne dispose pas encore de sa date de sortie.Au lancement de la saison 1,. Toutefois, quelques exceptions subsistent.. Dans ledit article sur le site officiel, les équipes en charge ont partagé des détails à ce sujet. Ainsi, il ne sera pas possible de récupérer les choses suivantes :À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas donné d'exemples précis, mais nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochaines semaines.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Les dates de la bêta ouverte sont d'ores et déjà connues, le rendez-vous est fixé au mois d'octobre prochain.