Call of Duty: Black Ops 7 : Tout savoir sur le système de transfert

Call of Duty: Black Ops 7 disposera bel et bien du système de transfert, permettant de récupérer les éléments cosmétiques précédemment débloqués. Voici comment cela fonctionne.
Mise à jour du
27/08/2025
:
Le 26 août 2025, Activision a fait part d'un gros changement : les Opérateurs, les apparences d'Opérateurs et les armes de Black Ops 6 ne pourront finalement pas être transférés dans Black Ops 7. La raison ? Les équipes déclarent : « Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers ». Les jetons Double XP et les GobbleGums seront, quant à eux, transférables.
Devant débarquer à la fin de cette année 2025, Call of Duty: Black Ops 7
est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux fans de la franchise d'Activision. Après avoir officialisé sa date de sortie et s'être doté d'un nouveau trailer, Call of Duty: Black Ops 7 a fait le plein d'informations et a, d'ailleurs, détaillé son système de transfert
, qui donnera la possibilité de récupérer les items cosmétiques et autres éléments débloqués sur Black Ops 6.
Dans ce qui suit, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à propos du système de transfert de Black Ops 7
, notamment en vous indiquant ce qui pourra être transféré, et ce, à quel moment.
Le système de transfert de Call of Duty: Black Ops 7 expliqué et détaillé
Qu'est-ce que le système de transfert sur BO 7 ?
Comme indiqué ci-dessus, le système de transfert de Call of Duty: Black Ops 7 donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité de retrouver la majorité des armes, des opérateurs et des cosmétiques débloqués sur de précédents opus Call of Duty
(comme Black Ops 6). Une fonctionnalité qui sera, très certainement, appréciée par la communauté. Dans un article sur le site officiel de la franchise, ce système est décrit comme ceci :
Ce système permet de transférer certains éléments, tels que les armes, les opérateurs et les cosmétiques, d'un titre Call of Duty précédent vers le titre suivant, lorsque cela est possible. Vous pouvez ainsi conserver vos attirails et vos personnalisations dans toutes les expériences connectées.
Néanmoins, il convient de noter que tous les éléments déjà obtenus ne pourront être transférés vers Black Ops 7
et que cette fonctionnalité prendra effet à deux moments distincts
, c'est-à-dire lors du lancement et à l'arrivée de la saison 1.
Quand et quoi transférés vers Black Ops 7 ?
Les développeurs ont, en effet, précisé que le système de transfert de Call of Duty: Black Ops 7 ne sera pas pleinement disponible au lancement
. Ainsi, à la sortie du titre, les jetons d'EXP et les GobbleGums de Black Ops 6 seront transférés vers Black Ops 7
. Pour le reste, il faudra attendre l'arrivée de la toute première saison, qui ne dispose pas encore de sa date de sortie.
Au lancement de la saison 1, les éléments suivants pourront, dès lors, être transférés vers BO 7 : les armes, les Opérateurs et les apparences d'Opérateurs de Black Ops 6
. Toutefois, quelques exceptions subsistent.
|Système de transfert
de
Black Ops 7
|Au lancement du jeu
|À la sortie
de la saison 1
|Les éléments transférables
|- Jetons d'EXP
- GobbleGums
|- Les armes
- Les Opérateurs
- Les apparences d'Opérateurs
Les exceptions concernant le système de transfert de BO 7
Activision a, néanmoins, indiqué que certains éléments ne pourront être transférés sur Black Ops 7
. Dans ledit article sur le site officiel, les équipes en charge ont partagé des détails à ce sujet. Ainsi, il ne sera pas possible de récupérer les choses suivantes :
- Les apparences d'équipement et de série de points pour le contenu indisponible dans Black Ops 7 ne seront pas transférés.
- Les apparences d'équipement et de séries de points mises à jour pour Black Ops 7 (par exemple, une série de points qui fonctionne de la même manière, mais qui a un aspect différent dans BO7 par rapport à BO6) ne seront pas transférées.
- Les camouflages d'arme de Black Ops 6 ne seront pas transférables sur les armes de Black Ops 7, mais resteront utilisables sur les armes de Black Ops 6.
À l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas donné d'exemples précis, mais nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochaines semaines.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
arrive le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Les dates de la bêta ouverte sont d'ores et déjà connues, le rendez-vous est fixé au mois d'octobre prochain.
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