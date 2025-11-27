Call of Duty: Black Ops 7 s'offre un week-end Double XP, mais faites vite

Activision a, récemment, lancé un week-end Double XP sur son dernier opus Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 7.

Un week-end Double XP en cours sur Black Ops 7

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Quels éléments sont concernés ?

Progressez plus rapidement. Double EXP de joueur, Double EXP d'arme et taux d'obtention de GobbleGums doublé jusqu'au 1er décembre dans Call of Duty #BlackOps7 📈💪 pic.twitter.com/sMyyGbLOul — Call of Duty France (@CallofDutyFR) November 26, 2025

Un week-end Double XP avant l'arrivée de la saison 1

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Depuis le lancement de, les joueurs et les joueuses attendaient avec impatience quelques jours offrant du Double XP, afin de progresser plus rapidement. Leur souhait est désormais réalisé, étant donné qu'En effet, comme annoncé dans une publication sur le compte Twitter/X de la franchise ainsi qu'en jeu,. D'après les informations partagées,, dans les alentours de 18h-19h (heure française).Durant ce week-end, la communauté évoluant surbénéficie du. De ce fait, pendant ces prochains jours, il sera possible de progresser plus rapidement, notamment pour son niveau de joueur et ses armes. Une nouvelle qui devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses.Ceintervient, comme vous le savez probablement déjà, juste avant le lancement de la saison 1 suret le battle royale Warzone. En effet, cette première et nouvelle saison sera lancée le 4 décembre, soit 3 jours après la fin duBien évidemment, la saison 1 apportera son lot de nouveautés, dont nous vous parlons dans un article récapitulatif.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :