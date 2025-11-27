Call of Duty: Black Ops 7 s'offre un week-end Double XP, mais faites vite

Activision a, récemment, lancé un week-end Double XP sur son dernier opus Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 7.
Depuis le lancement de Call of Duty: Black Ops 7
, les joueurs et les joueuses attendaient avec impatience quelques jours offrant du Double XP, afin de progresser plus rapidement. Leur souhait est désormais réalisé, étant donné qu'un week-end Double XP est actuellement disponible sur Black Ops 7
.
Un week-end Double XP en cours sur Black Ops 7
En effet, comme annoncé dans une publication sur le compte Twitter/X de la franchise ainsi qu'en jeu, un week-end Double XP est actuellement disponible sur Call of Duty: Black Ops 7
. D'après les informations partagées, ce week-end Double XP dure jusqu'au 1er décembre 2025
, dans les alentours de 18h-19h (heure française).
Quels éléments sont concernés ?
Durant ce week-end, la communauté évoluant sur Call of Duty: Black Ops 7
bénéficie du Double XP de joueur, Double XP d'arme et un taux d'obtention de GobbleGums doublé pour le mode Zombies
. De ce fait, pendant ces prochains jours, il sera possible de progresser plus rapidement, notamment pour son niveau de joueur et ses armes. Une nouvelle qui devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses.
Un week-end Double XP avant l'arrivée de la saison 1
Ce week-end Double XP
intervient, comme vous le savez probablement déjà, juste avant le lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 7
et le battle royale Warzone. En effet, cette première et nouvelle saison sera lancée le 4 décembre, soit 3 jours après la fin du week-end Double XP.
Bien évidemment, la saison 1 apportera son lot de nouveautés, dont nous vous parlons dans un article récapitulatif.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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