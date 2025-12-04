Call of Duty: Black Ops 7 : Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2025 à 12h27
Depuis le lancement officiel de Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs peuvent se poser la question suivante : quand est-ce que le mode Classé (Ranked Play) arrive sur le titre d'Activision et Treyarch ?
Call of Duty: Black Ops 7 : Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) ?
Le mode classé est, généralement, un mode apprécié de la communauté sur la licence Call of Duty, et les jeux compétitifs de manière plus générale. Néanmoins, comme ce fût le cas lors des épisodes précédents, le mode Classé de Black Ops 7, aussi appelé Ranked Play, n'était pas disponible au lancement de cet opus, à la mi-novembre, et ne l'est pas non plus lors de la sortie de la saison 1. De ce fait, la communauté se demande quand le mode Classé (Ranked Play) arrive BO 7.

Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) dans Black Ops 7 ?

Avant même la sortie, il avait été précisé que le mode Classé de Black Ops 7 ne serait pas disponible le jour J, ce qui est logique, afin de laisser le temps aux joueurs de découvrir l'expérience. Cependant, Activision et Treyarch ont confirmé que la fonctionnalité serait disponible assez vite dans la foulée sans pour autant donner de date. 

Mais nous savons maintenant que la sortie du mode Ranked Play de Black Ops 7 est programmée pour le lancement de la saison 2. Plus tard que l'an passé donc, puisqu'il était intervenu pour la saison 1. 

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Selon les estimations, il faudra attendre jusqu'à début février, au plus tard, pour accueillir la saison 2 et donc découvrir le fameux mode classé de Call of Duty: Black Ops 7. 

Évidemment, en plus de proposer des parties plus compétitives, les joueurs obtiendront un rang, mais aussi davantage de statistiques et des récompenses, motivant la progression. Plus d'informations sur le fonctionnement de cette version seront prochainement données par les développeurs. 

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L'article sera mis à jour dès lors qu'une date de sortie, ou d'autres informations intéressantes seront publiées concernant le mode Classé de Call of Duty: Black Ops 7.

En attendant, n'hésitez pas à consulter notre portail Call of Duty: Black Ops 7, notamment pour prendre connaissance de quelques astuces et être encore meilleur sur le champ de bataille avec des guides sur les meilleurs paramètres audios ou encore comment équiper deux armes à la fois.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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