Call of Duty: Black Ops 7 pourrait bien avancer sa sortie à cause du succès de BF6

Il semblerait que la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait bien être avancée de plusieurs jours.

La sortie de Call of Duty: Black Ops 7 avancée ?

Seems like there's some evidence of a potential release date change for Black Ops 7 where it could move up a week. Not sure I buy it yet but would be a pleasant surprise if it happens. — Hope (@TheGhostOfHope) October 20, 2025

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Quel contenu disponible si le lancement de BO 7 est avancé ?

Ayant profité d'une bêta plutôt réussie,se prépare désormais pour son lancement, qui est, pour rappel, prévu pour le 14 novembre 2025.En effet, d'après l'insider et l'utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope, qui a partagé cette information non officielle via une récente publication sur ledit réseau social,. Cette rumeur laisse entendre que. Un changement qui ne serait pas si étonnant que cela, étant donné que cela a déjà été le cas pour divers jeux, par le passé.Néanmoins, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas communiqué à ce sujet et n'a donc pas confirmé cette rumeur. Bien évidemment, si les équipes en charge defont une telle annonce, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Évidemment, cette rumeur pose plusieurs questions : si Activision prévoit bel et bien d'avancer le lancement de, quel contenu sera disponible ? Aurons-nous simplement accès à la campagne, une semaine en avance, ou également au mode multijoueur ainsi que Zombies ? Il se peut que seule la campagne soit concernée. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, pour le moment. Si Activision annonce un changement pour la date de sortie de, nul doute qu'ils préciseront si cela concerne tous les modes dudit jeu ou seulement un en particulier.Rappelons, en guise de conclusion, queest attendu pour le 14 novembre 2025. Date à laquelle ce nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.