Call of Duty: Black Ops 7 pourrait bien avancer sa sortie à cause du succès de BF6

Il semblerait que la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait bien être avancée de plusieurs jours.
Mise à jour du
22/10/2025
:
Treyarch a confirmé, par le biais d'une publication sur son compte Twitter/X, datant du 21 octobre dernier, que Call of Duty: Black Ops 7 sortira, comme prévu, le 14 novembre 2025.
Ayant profité d'une bêta plutôt réussie, Call of Duty: Black Ops 7
se prépare désormais pour son lancement, qui est, pour rappel, prévu pour le 14 novembre 2025. Cependant, selon une récente rumeur, Black Ops 7 pourrait débarquer plus tôt que prévu
.
La sortie de Call of Duty: Black Ops 7 avancée ?
En effet, d'après l'insider et l'utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope, qui a partagé cette information non officielle via une récente publication sur ledit réseau social, la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait être amenée à changer et être, plus précisément, avancée d'une petite semaine
. Cette rumeur laisse entendre que Black Ops 7 pourrait sortir aux alentours du 7 novembre, au lieu du 14
. Un changement qui ne serait pas si étonnant que cela, étant donné que cela a déjà été le cas pour divers jeux, par le passé.
Néanmoins, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas communiqué à ce sujet et n'a donc pas confirmé cette rumeur. Bien évidemment, si les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 7
font une telle annonce, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Quel contenu disponible si le lancement de BO 7 est avancé ?
Évidemment, cette rumeur pose plusieurs questions : si Activision prévoit bel et bien d'avancer le lancement de Call of Duty: Black Ops 7
, quel contenu sera disponible ? Aurons-nous simplement accès à la campagne, une semaine en avance, ou également au mode multijoueur ainsi que Zombies ? Il se peut que seule la campagne soit concernée. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, pour le moment. Si Activision annonce un changement pour la date de sortie de Black Ops 7
, nul doute qu'ils préciseront si cela concerne tous les modes dudit jeu ou seulement un en particulier.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est attendu pour le 14 novembre 2025. Date à laquelle ce nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
commentaires (3)
ça va être compliqué pour eux... BF6 est incroyable
Bien trop tard, BF a su accroché
Trop tard il est finito avant même ça sortie je vais pas y jouer y'a BF