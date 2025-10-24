Call of Duty: Black Ops 7 : On sait quand cette carte ultra populaire fera son arrivée

Activision a, récemment, révélé la date d'arrivée d'une des cartes les plus appréciées par la communauté sur Call of Duty: Black Ops 7.

La date d'arrivée de la carte Nuketown sur Black Ops 7

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Les autres cartes à venir sur Black Ops 7

Pour le mode multijoueur : Fate Utopia Odysseus Standoff Meltdown Yakei

Pour le mode Zombies : Astra Malorum Exit 115 Zarya Cosmodrome



À travers les âges et surtout à travers les différents opus sortis ces dernières années, certaines cartes des jeux Call of Duty sont devenues aussi emblématiques qu'appréciées par les joueurs et les joueuses. C'est, notamment, le cas pour la map. Celle-ci sera de retour dans. D'ailleurs, nous savonsEn effet, via une image partagée sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a détaillé les cartes à venir suravec la saison 1. Parmi elles,, ou, tout du moins, la nouvelle variante de la très fameuse map, à savoir « Nuketown 2025 ». Ainsi,Évidemment, et comme toujours, la saison 1 apportera de nombreuses nouveautés sur, notamment d'autres cartes. D'ailleurs, la liste est plutôt conséquente.Siproposera 18 cartes pour le mode multijoueur, à son lancement, d'autres se rendront disponibles par la suite, et plus précisément avec la saison 1. De ce fait, en plus de, la toute première saison dedevrait introduire ces maps :Nul doute que les équipes en charge deapporteront de plus amples détails à propos de ces nouvelles cartes, notamment en ce qui concerne leur configuration, avant la sortie de la saison 1. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.