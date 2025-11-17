Call of Duty: Black Ops 7 ne convainc pas du tout, et la communauté le fait savoir

Depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, de nombreux joueurs ont fait part de leur avis sur le titre, et les retours ne sont vraiment pas excellents.
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7
est sorti le 14 novembre dernier sur diverses plateformes de jeu. La communauté a ainsi découvert les différents modes proposés par ce nouvel opus, notamment durant ce premier week-end. Malheureusement, les retours des joueurs et des joueuses sur Black Ops 7 sont loin d'être bons
.
Un score Metacritic très bas pour Call of Duty: Black Ops 7
Le fameux site Metacritic met en avant les tests des rédactions spécialisées, mais aussi les avis des joueurs et des joueuses (sous la catégorie « User Score »). D'ailleurs, si Call of Duty: Black Ops 7
dispose, actuellement, d'un Metascore de 83 (basé sur 13 reviews de la presse), la communauté n'est pas du tout du même avis, à tel point que le score des utilisateurs est de 1.9
(selon 954 retours).
La plupart des avis négatifs pointent du doigt la campagne de Call of Duty: Black Ops 7
, tandis que certaines personnes critiquent le multijoueur. Malheureusement, le constat est quasiment le même sur la plateforme de Valve, Steam.
Des évaluations « moyennes » sur Steam pour Black Ops 7
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Steam de BO7
affiche 1360 évaluations. 646 sont positives, tandis que 849 sont négatives. Comme sur Metacritic, les joueurs et les joueuses font part de leur mécontentement concernant la campagne mais aussi le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
. Le mode Zombies n'est pas non plus épargné.
Ainsi, Call of Duty: Black Ops 7
est, malheureusement, loin de convaincre la communauté, qui n'a pas hésité à partager son avis à travers différentes plateformes/sites ou réseaux sociaux. Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre figure dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon
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commentaire (1)
Je joue uniquement a call of duty Warzone, et je n'aime pas du tout la nouvelle maj bo7. Le jeu est moins fluides les armes sont nulles, remettez l'ancienne version c'était plus amusant avant