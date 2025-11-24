Call of Duty: Black Ops 7 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 novembre 2025 à 17h32
Nous vous expliquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?
Dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies, manche après manche. D'ailleurs, plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à toutes celles et ceux qui ont peur de ces insectes et propose, dès lors, une option à activer/désactiver, soit le mode arachnophobie

Ci-dessous, nous vous expliquons comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte.

Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Black Ops 7 ? 

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Activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7, notamment pour son mode Zombies, n'est pas très compliqué. La manipulation, qui vous permettra d'être plus à l'aise lors de vos parties sur le Zombies, ne devrait, d'ailleurs, pas vous prendre beaucoup de temps à effectuer. Mais, sans plus attendre, voici la marche à suivre pour activer/désactiver le mode arachnophobie sur BO7
  • Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur la plateforme de votre choix.
  • Une fois dans le menu principal, ouvrez les Paramètres.
    • Il s'agit de l'icône représentant un rouage/engrenage, en haut à droite de votre écran.
  • Sélectionnez « Compte et réseau », en bas de la liste.
  • Regardez la partie « Filtres de contenu ».
  • Vous devriez voir la mention « Mode arachnophobie ».
  • Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie.
    • Avec : Activé. Cela modifie l'apparence des ennemis ressemblant à des araignées, notamment les vermines.
    • Sans : Désactivé.
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Sachez que vous pouvez à tout moment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7 et donc modifier votre précédente décision. Si tel est le cas, il vous faudra répéter cette opération, en optant pour « Avec » ou « Sans » en fonction de vos besoins.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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