Call of Duty: Black Ops 7 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7.

Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Black Ops 7 ?

Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur la plateforme de votre choix.

Une fois dans le menu principal, ouvrez les Paramètres. Il s'agit de l'icône représentant un rouage/engrenage, en haut à droite de votre écran.

Sélectionnez « Compte et réseau », en bas de la liste.

Regardez la partie « Filtres de contenu ».

Vous devriez voir la mention « Mode arachnophobie ».

Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie. Avec : Activé. Cela modifie l'apparence des ennemis ressemblant à des araignées, notamment les vermines. Sans : Désactivé.



Dans le mode Zombies de, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies, manche après manche. D'ailleurs, plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à toutes celles et ceux qui ont peur de ces insectes et propose, dès lors, une option à activer/désactiver, soit leCi-dessous, nous vous expliquons, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte., notamment pour son mode Zombies, n'est pas très compliqué. La manipulation, qui vous permettra d'être plus à l'aise lors de vos parties sur le Zombies, ne devrait, d'ailleurs, pas vous prendre beaucoup de temps à effectuer. Mais, sans plus attendre, voiciSachez que vous pouvez à tout momentet donc modifier votre précédente décision. Si tel est le cas, il vous faudra répéter cette opération, en optant pour « Avec » ou « Sans » en fonction de vos besoins.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.