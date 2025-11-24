Call of Duty: Black Ops 7 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7.
Dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7
, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies, manche après manche. D'ailleurs, plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à toutes celles et ceux qui ont peur de ces insectes et propose, dès lors, une option à activer/désactiver, soit le mode arachnophobie
.
Ci-dessous, nous vous expliquons comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7
, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte.
Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Black Ops 7 ?
Activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7
, notamment pour son mode Zombies, n'est pas très compliqué. La manipulation, qui vous permettra d'être plus à l'aise lors de vos parties sur le Zombies, ne devrait, d'ailleurs, pas vous prendre beaucoup de temps à effectuer. Mais, sans plus attendre, voici la marche à suivre pour activer/désactiver le mode arachnophobie sur BO7
:
- Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur la plateforme de votre choix.
- Une fois dans le menu principal, ouvrez les Paramètres.
- Il s'agit de l'icône représentant un rouage/engrenage, en haut à droite de votre écran.
- Sélectionnez « Compte et réseau », en bas de la liste.
- Regardez la partie « Filtres de contenu ».
- Vous devriez voir la mention « Mode arachnophobie ».
- Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie.
- Avec : Activé. Cela modifie l'apparence des ennemis ressemblant à des araignées, notamment les vermines.
- Sans : Désactivé.
Sachez que vous pouvez à tout moment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 7
et donc modifier votre précédente décision. Si tel est le cas, il vous faudra répéter cette opération, en optant pour « Avec » ou « Sans » en fonction de vos besoins.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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