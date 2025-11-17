Call of Duty: Black Ops 7 : Les exécutions, comment les faire ?

Il est possible d'effectuer des exécutions sur Call of Duty: Black Ops 7. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous indiquons la marche à suivre.

Comment faire une exécution sur Call of Duty: Black Ops 7 ?

Faire une exécution sur PC → Appuyez sur la touche V (si vous n'avez pas modifié le raccourci).

→ Appuyez sur la touche V (si vous n'avez pas modifié le raccourci). Faire une exécution sur PS4/PS5 → Appuyez sur le joystick droit/R3 (si vous n'avez pas modifié le raccourci).

→ Appuyez sur le joystick droit/R3 (si vous n'avez pas modifié le raccourci). Faire une exécution sur Xbox One/Xbox Series → Appuyez sur le joystick droit/R3 (si vous n'avez pas modifié le raccourci).

Comment changer l'exécution d'un opérateur sur Black Ops 7 ?

Le nouvel opus Call of Duty, soitest, comme ses aînés, un FPS compétitif. De ce fait, sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent sans cesse faire leurs preuves sur le champ de bataille en éliminant leurs adversaires. D'ailleurs, ces derniers ont la possibilité d'exécuter les joueurs ennemis. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Ainsi, nous vous expliquons, que vous soyez sur PC ou bien sur consoles.Comme sur bien d'autres jeux du même genre (Apex Legends, pour ne citer qu'un exemple), il est possible d', afin de lancer une petite animation. Comme vous vous en doutez, vous ne pouvez réaliser cette action que lorsque votre ennemi est près de vous. De ce fait,peuvent être assez difficiles à réaliser.Cependant, sachez qu'il existe plusieurs astuces pour lancer l'animation et exécuter votre adversaire : utiliser une grenade flash pour l'aveugler ou encore envoyer une grenade paralysante pour l'étourdir. Une fois derrière ou à côté de l'ennemi ciblé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une touche pourSi le lancement de l'animation est plutôt sympathique, et que cela reste une prouesse de lancer une exécution en plein affrontement, n'oubliez pas que vous êtes exposé et vulnérable durant ce laps de temps. Ainsi, les joueurs de l'équipe adversaire pourraient en profiter pour vous éliminer et venger leur coéquipier.Sur, il est possible de modifier l'exécution d'un Opérateur. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet « Opérateurs », via le menu principal. Vous aurez, dès lors, une liste de tous les Opérateurs que vous possédez sur votre écran. Passez votre curseur sur celui de votre choix et appuyez sur la touche liée à « Personnaliser ». Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Exécutions ». Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'exécution que vous souhaitez équiper.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre d'Activision figure également dans le catalogue du Game Pass.