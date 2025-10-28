Call of Duty: Black Ops 7, loin dans le Top 100 de Steam, est mis à mal par la concurrence

Alors que son lancement est imminent, Call of Duty: Black Ops 7 est confronté à une situation très surprenante. Le titre ne parvient pas à se hisser dans le top des ventes Steam, y compris dans les listes de souhaits des joueurs.
Chaque année à l'approche des fêtes, un nouvel opus de Call of Duty vient combler les joueurs. Tout comme FC dans un autre registre, cette sortie automnale est devenue au fil du temps une tradition que de nombreux fidèles de la saga guettent avec impatience.
La mouture de 2025, Call of Duty: Black Ops 7
, respecte cette règle en arrivant dans quelques jours en rayons et sur les plateformes de jeux.
Call of Duty: Black 7 loin de briller dans les différents classements de Steam
Mais l'engouement des joueurs pour cette septième itération de la saga Black Ops ne semble pas être à la hauteur de ses aînés. À 15 jours de ses débuts, Call of Duty: Black Ops 7 ne figure pas dans le Top 50 des jeux les plus populaires
ou même les plus ajoutés dans les listes de souhaits Steam.
Les chiffres consultables sur SteamDB sont d'ailleurs étonnants. Call of Duty: Black Ops 7 figure à la 55e place des meilleures ventes de la plateforme.
Dans le même temps, son rival Battlefield 6 occupe la deuxième place du même classement. Cette position très basse peut toutefois être justifiée par le fait que le jeu est encore en précommande.
Cependant, la liste de souhaits n'est pas plus généreuse avec le titre, qui occupe la 173e place des jeux les plus souhaités par les joueurs
(à l'heure où ces lignes sont rédigées).
Véritable lassitude, rivaux redoutables ou manque d'intérêt des joueurs PC ?
En cette fin d'année 2025, la franchise Call of Duty fait face à une concurrence féroce, surtout sur PC. Entre les sorties récentes et les avis très positifs des joueurs sur Battlefield 6, l'éternel rival de la saga d'Activision gagne progressivement du terrain. Mais d'autres adversaires plus étonnants comme Delta Force ou Escape from Duckov
s'imposent également auprès des joueurs. Si le premier est gratuit, les canards du second à la 4e et à la 5e place des jeux les plus populaires et les plus vendus sur Steam.
De plus, il faut garder en tête que la franchise était absente de la plateforme de Valve entre 2018 et 2022
, ce qui a forcé les joueurs à passer par Battle.net pour profiter des titres. Enfin, Call of Duty reste une franchise très populaire sur consoles
. L'an dernier, l'arrivée de Call of Duty: Black Ops 6
dans le Xbox Game Pass a d'ailleurs été un véritable succès. Reste à voir si le constat concernera également ce septième jeu.
Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible dès le 14 novembre 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et consoles Xbox Series.
commentaire (1)
aaaaaaaah ca va nous somme super bien sur BATTLEFIELD 6 :-) pas besoin de ce future caca BO7