Call of Duty: Black Ops 7 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Call of Duty: Black Ops 7.
Devant sortir au cours du mois de novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7
est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Ce nouvel opus doit, pour rappel, débarquer sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.
D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Call of Duty: Black Ops 7
.
Configurations PC Call of Duty: Black Ops 7
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Call of Duty: Black Ops 7
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 12 Go pour celle dite « recommandée ». D'ailleurs, selon les informations partagées par Activision, la configuration recommandée permet de faire tourner BO 7
à 60 FPS (dans la plupart des situations), avec tous les paramètres sur « High ».
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Call of Duty: Black Ops 7
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
| Windows 10 64 Bit
|Windows 11 64 Bit
|Processeur
| Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400
|Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X
|Mémoire (RAM)
| 8 Go
|12 Go
|Carte graphique
| NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060, AMD Radeon RX 470 ou Intel Arc A580
| NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT ou Intel Arc B580
|Mémoire vidéo
| 3 Go
|8 Go
|Réseau
|Connexion internet requise
|Connexion internet requise
|Stockage
|116 Go d'espace disque disponible (SSD)
|116 Go d'espace disque disponible (SSD)
|Carte son
|Compatible DirectX
|Compatible DirectX
Les détails de la configuration « Competitive / Ultra 4K »
|
|Configuration Competitive / Ultra 4K
|Système d'exploitation
| Windows 11 64 Bit
|Processeur
| Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X
|Mémoire (RAM)
| 12 Go
|Carte graphique
| NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT ou Intel Arc B580
|Mémoire vidéo
| 8 Go
|Réseau
|Connexion internet requise
|Stockage
|116 Go d'espace disque disponible (SSD)
|Carte son
|Compatible DirectX
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC et consoles Xbox, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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