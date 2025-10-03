Call of Duty: Black Ops 7 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Call of Duty: Black Ops 7.

Configurations PC Call of Duty: Black Ops 7

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 Bit Windows 11 64 Bit Processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X Mémoire (RAM) 8 Go 12 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060, AMD Radeon RX 470 ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT ou Intel Arc B580 Mémoire vidéo 3 Go 8 Go Réseau Connexion internet requise Connexion internet requise Stockage 116 Go d'espace disque disponible (SSD) 116 Go d'espace disque disponible (SSD) Carte son Compatible DirectX Compatible DirectX











Les détails de la configuration « Competitive / Ultra 4K »

Configuration Competitive / Ultra 4K Système d'exploitation Windows 11 64 Bit Processeur Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X Mémoire (RAM) 12 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600XT ou Intel Arc B580 Mémoire vidéo 8 Go Réseau Connexion internet requise Stockage 116 Go d'espace disque disponible (SSD) Carte son Compatible DirectX

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 50,69 € au lieu de 80 €, soit 37 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Devant sortir au cours du mois de novembre 2025,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Ce nouvel opus doit, pour rappel, débarquer sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 12 Go pour celle dite « recommandée ». D'ailleurs, selon les informations partagées par Activision, la configuration recommandée permet de faire tournerà 60 FPS (dans la plupart des situations), avec tous les paramètres sur « High ».Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC et consoles Xbox, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :