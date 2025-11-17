Call of Duty: Black Ops 7 : Comment envoyer/importer des builds avec un code de version d'arme ?

Sur Call of Duty: Black Ops 7, il est tout à fait possible d'envoyer un code de version d'arme ou bien d'en importer, afin de partager son build/loadout ou recevoir celui d'un ami. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et comment en profiter.

Comment envoyer et importer builds sur Black Ops 7 ?

Envoyer un code de build d'arme sur BO7

Allez dans Attirail.

Sélectionnez le build de votre choix.

Copiez le code apparaissant au-dessus de la liste des accessoires. Celui dans un petit encart bleu clair avec la mention « code de version ».

Ouvrez les options (Touche 3 par défaut sur PC)

Cliquez sur « Partager la version d'arme ».

Sélectionnez la personne à qui vous voulez envoyer ce code.





Importer un code de build d'arme sur BO7

Allez dans Attirail.

Ouvrez les options (Touche 3 par défaut sur PC).

Sélectionnez « Importer le code de version d'arme ».

Rentrez le code donné par un ami/une personne dans la fenêtre apparaissant sur votre écran.

Validez l'importation et enregistrez-la.





Sur, les joueurs et les joueuses doivent, bien évidemment, confectionner leurs propres loadouts, afin de performer. Évidemment, il est tout à fait possible de demander à des amis ou bien à d'autres personnes des conseils pour établir les bons builds, en les questionnant sur les accessoires à choisir pour telle ou telle arme.a, d'ailleurs, pensé à ajouter une fonctionnalité facilitant l'envoi et l'importation de loadouts :Dans ce qui suit, nous vous expliquonsAvant toute chose, remarquons que, sur, vous avez accès à vos loadouts/attirails, une fois que vous avez atteint le niveau de joueur 4. Ainsi, dès que cela est le cas, vous pouvez façonner vos propres builds, en optant pour différents accessoires, atouts, etc. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait envoyer/partager votre loadout à vos amis ou bien importer les leurs, grâce auxUne fois que vous avez terminé de confectionner votre attirail/build sur, vous pouvez l'envoyer à un autre joueur ou joueuse. Cela est, d'ailleurs, relativement simple à réaliser. Ainsi, voici commentLa manipulation est quasiment identique pour l'importation d'un code de version d'arme, sur ce nouvel opus Call of Duty. D'ailleurs, voici les étapes à suivre pourÀ ce propos, sachez que vous pouvez tout à fait copier le code de version d'une arme d'un adversaire au cours d'une partie sur: lors de la killcam, vous pourrez voir la mention « Copier la version » en bas à droite de votre écran, afin d'dudit joueur et, ainsi, bénéficier de son build.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.