Call of Duty: Black Ops 7 dévoile en profondeur son mode multijoueur (cartes, modes, armes...)

Activision a, récemment, apporté de nombreux détails concernant le mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7 révèle en profondeur son mode multijoueur

Les modes de jeu de Black Ops 7 pour la bêta et le lancement

Overload (durant la bêta) Description : « Amenez le dispositif de surcharge dans les zones ennemies pour les surcharger ».

Match à mort par équipe (durant la bêta)

Domination (durant la bêta)

Recherche et Destruction

Élimination confirmée (durant la bêta)

Free-For-All

Hardpoint (durant la bêta)

Gunfight

Kill Order

Control

Face Off Domination

Face Off Team Deathmatch

Face Off Kill Order

Face Off Kill Confirmed

Skirmish

Training Course (durant la bêta)

Les cartes prévues pour le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7

Blackheart (durant la bêta)

Cortex (durant la bêta)

Exposure (durant la bêta)

Imprint (durant la bêta)

The Forge (durant la bêta)

Toshin (durant la bêta)

Colossus

Den

Flagship

Homestead

Paranoia

Retrieval

Scar

Express

Hijacked

Raid

Mission: Edge (cartes pour Skirmish)

Mission: Tide (cartes pour Skirmish)

Les loadouts de Call of Duty: Black Ops 7

Nouveauté dans Black Ops 7, les joueurs peuvent désormais personnaliser leur équipement tactique et létal, leurs améliorations de terrain et leurs séries d'éliminations à l'aide du système Overclock. Une utilisation efficace de ces éléments individuels de l'équipement débloquera jusqu'à deux capacités Overclock au fil du temps, offrant divers avantages tels qu'un coût en points réduits pour les séries d'éliminations, un temps de recharge réduit pour les améliorations de terrain et une létalité accrue pour votre équipement. Sélectionnez la capacité Overclock qui correspond le mieux à votre style de jeu et profitez d'une puissance encore plus grande.

Les armes et les séries d'éliminations de Black Ops 7

Les armes : M15 Mod 0 (fusil d'assaut) MXR-17 (fusil d'assaut) Peacekeeper Mk1 (fusil d'assaut) Graz 45K (SMG) Dravec 45 (SMG) Razor 9mm (SMG) M10 Breacher (fusil à pompe) Echo 12 (fusil à pompe) MK.78 (LMG) M8A1 (fusil de combat) VS Recon (fusil de précision/sniper) XR-3 Ion (fusil de précision/sniper) Jäger 45 (pistolet) Coda 9 (pistolet) A.R.C. M1 (lanceur) Flatline MK.II (arme de mêlée)

: Les séries d'éliminations : Scout Pulse (durant la bêta) RC-XD (durant la bêta) UAV (durant la bêta) Skewer (durant la bêta) Care Package Counter UAV (durant la bêta) LGM Frappe de Napalm Sentry Turret Hellstorm Hand Cannon Gravemaker (durant la bêta) D.A.W.G. (durant la bêta) Interceptors Watchdog Helo (durant la bêta) HKDs (durant la bêta) Rhino (durant la bêta) VTOL Warship (durant la bêta) HARP EMP Systems Legion

:

Cela fait plusieurs semaines maintenant que les joueurs et les joueuses attendaient d'avoir de plus amples informations à propos du mode. Il y a très peu de temps, et ce, avant le Call of Duty: NEXT,En effet, via un article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Call of Duty,. C'est ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoirAinsi,, dont certains sont bien connus de toutes et de tous :Au lancement de Call of Duty: Black Ops 7, il sera possible de découvrir. Certaines des maps seront, bien évidemment, proposées lors de la bêta deétant donné que les catégories disponibles seront les suivantes : Arme principale, arme secondaire, arme de mêlée, équipement tactique, équipement létal, amélioration de terrain, Perks, spécialité de combat et Wildcard/Joker.D'ailleurs, en parlant de loadouts, Activision a partagé, afin que les joueurs et les joueuses se fassent déjà une première idée de l'arsenal. Remarquons que la liste n'est pas complète, carAutant dire que le contenu desera plutôt conséquent durant sa bêta, qui débute dès le 2 octobre 2025, mais aussi à son lancement. Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre sur consoles PlayStation, Xbox et PC.