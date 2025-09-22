Call of Duty: Black Ops 7 dévoile en profondeur son mode multijoueur (cartes, modes, armes...)

Activision a, récemment, apporté de nombreux détails concernant le mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7.
Cela fait plusieurs semaines maintenant que les joueurs et les joueuses attendaient d'avoir de plus amples informations à propos du mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
. Il y a très peu de temps, et ce, avant le Call of Duty: NEXT, Activision a décidé d'apporter de nombreux détails au sujet du multijoueur de Black Ops 7
.
Call of Duty: Black Ops 7 révèle en profondeur son mode multijoueur
En effet, via un article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Call of Duty, Activision a partagé un aperçu détaillé du mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
. C'est ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir des informations sur les modes de jeu, les armes, les cartes qui seront disponibles lors de la bêta de Black Op 7 et au lancement
.
Les modes de jeu de Black Ops 7 pour la bêta et le lancement
Ainsi, durant la bêta et au lancement de Black Ops 7, les joueurs et les joueuses auront accès à plusieurs modes de jeu
, dont certains sont bien connus de toutes et de tous :
- Overload (durant la bêta)
- Description : « Amenez le dispositif de surcharge dans les zones ennemies pour les surcharger ».
- Match à mort par équipe (durant la bêta)
- Domination (durant la bêta)
- Recherche et Destruction
- Élimination confirmée (durant la bêta)
- Free-For-All
- Hardpoint (durant la bêta)
- Gunfight
- Kill Order
- Control
- Face Off Domination
- Face Off Team Deathmatch
- Face Off Kill Order
- Face Off Kill Confirmed
- Skirmish
- Training Course (durant la bêta)
Les cartes prévues pour le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
Au lancement de Call of Duty: Black Ops 7, il sera possible de découvrir 16 cartes (6v6) dans le multijoueur mais aussi deux autres (20v20) pensées pour le mode Skirmish
. Certaines des maps seront, bien évidemment, proposées lors de la bêta de BO 7
:
- Blackheart (durant la bêta)
- Cortex (durant la bêta)
- Exposure (durant la bêta)
- Imprint (durant la bêta)
- The Forge (durant la bêta)
- Toshin (durant la bêta)
- Colossus
- Den
- Flagship
- Homestead
- Paranoia
- Retrieval
- Scar
- Express
- Hijacked
- Raid
- Mission: Edge (cartes pour Skirmish)
- Mission: Tide (cartes pour Skirmish)
Les loadouts de Call of Duty: Black Ops 7
En ce qui concerne les loadouts de Call of Duty: Black Ops 7, la communauté sera en terrain connue
étant donné que les catégories disponibles seront les suivantes : Arme principale, arme secondaire, arme de mêlée, équipement tactique, équipement létal, amélioration de terrain, Perks, spécialité de combat et Wildcard/Joker. Toutefois, Black Ops 7 proposera une nouveauté, dite « Overclocks »
:
Nouveauté dans Black Ops 7, les joueurs peuvent désormais personnaliser leur équipement tactique et létal, leurs améliorations de terrain et leurs séries d'éliminations à l'aide du système Overclock. Une utilisation efficace de ces éléments individuels de l'équipement débloquera jusqu'à deux capacités Overclock au fil du temps, offrant divers avantages tels qu'un coût en points réduits pour les séries d'éliminations, un temps de recharge réduit pour les améliorations de terrain et une létalité accrue pour votre équipement. Sélectionnez la capacité Overclock qui correspond le mieux à votre style de jeu et profitez d'une puissance encore plus grande.
Les armes et les séries d'éliminations de Black Ops 7
D'ailleurs, en parlant de loadouts, Activision a partagé une liste de toutes les armes et les séries d'éliminations qui seront disponibles sur Call of Duty: Black Ops 7, au lancement et lors de la bêta
, afin que les joueurs et les joueuses se fassent déjà une première idée de l'arsenal. Remarquons que la liste n'est pas complète, car Activision précise que d'autres armes seront ajoutées à la sortie de ce nouvel opus Call of Duty
.
- Les armes :
- M15 Mod 0 (fusil d'assaut)
- MXR-17 (fusil d'assaut)
- Peacekeeper Mk1 (fusil d'assaut)
- Graz 45K (SMG)
- Dravec 45 (SMG)
- Razor 9mm (SMG)
- M10 Breacher (fusil à pompe)
- Echo 12 (fusil à pompe)
- MK.78 (LMG)
- M8A1 (fusil de combat)
- VS Recon (fusil de précision/sniper)
- XR-3 Ion (fusil de précision/sniper)
- Jäger 45 (pistolet)
- Coda 9 (pistolet)
- A.R.C. M1 (lanceur)
- Flatline MK.II (arme de mêlée)
- Les séries d'éliminations :
- Scout Pulse (durant la bêta)
- RC-XD (durant la bêta)
- UAV (durant la bêta)
- Skewer (durant la bêta)
- Care Package
- Counter UAV (durant la bêta)
- LGM
- Frappe de Napalm
- Sentry Turret
- Hellstorm
- Hand Cannon
- Gravemaker (durant la bêta)
- D.A.W.G. (durant la bêta)
- Interceptors
- Watchdog Helo (durant la bêta)
- HKDs (durant la bêta)
- Rhino (durant la bêta)
- VTOL Warship (durant la bêta)
- HARP
- EMP Systems
- Legion
Autant dire que le contenu de Call of Duty: Black Ops 7
sera plutôt conséquent durant sa bêta, qui débute dès le 2 octobre 2025, mais aussi à son lancement. Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7
arrive le 14 novembre sur consoles PlayStation, Xbox et PC.
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