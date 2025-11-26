Call of Duty: Black Ops 7 : Les cartes de la saison 2 ont déjà fuité

Il semblerait que certaines cartes arrivant avec la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 7 soient déjà connues.

Certaines cartes de la saison 2 de Black Ops 7 ont leaké

Hearing that Yemen, Plaza and Slums are coming to Black Ops 7 with Season 2. pic.twitter.com/WEa1hxPLo3 — Hope (@TheGhostOfHope) November 25, 2025

La saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 a dévoilé son contenu

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Alors que les joueurs et les joueuses attendent en ce moment même l'arrivée de la saison 1 sur, qui est prévue pour le début du mois de décembre 2025, une rumeur circule actuellement sur la Toile :En effet, selon l'utilisateur Twitter/X et leaker TheGhostOfHope, qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé,(selon, très probablement, une version remasterisée). Il s'agit, rappelons-le, de maps issues de précédents opus Call of Duty.Il ne serait pas étonnant de voir ces cartes débarquer sur, qui possède déjà son lot de maps remasterisées. Toutefois, ces informations sont, pour le moment, à prendre avec de grosses pincettes. Activision et Treyarch n'ont pas encore révélé leurs plans pour la saison 2 de, qui s'apprête à accueillir de nouveaux contenus.Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 1 sort le 4 décembre 2025 suret le battle royale Warzone, qui sera, dès lors, intégré au nouvel opus de la franchise. Cette première saison introduira une pléthore de nouveautés, dont de nouvelles cartes (pour le multijoueur et le mode Zombies), de nouvelles séries d'éliminations, un Passe de combat, et bien d'autres éléments. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce propos, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 deAprès la saison 1 Rechargée/Reloaded de, nous devrions avoir des informations concernant la prochaine saison. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés à ce moment-là. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :