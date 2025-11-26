Call of Duty: Black Ops 7 : Les cartes de la saison 2 ont déjà fuité

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 novembre 2025 à 11h55
Il semblerait que certaines cartes arrivant avec la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 7 soient déjà connues.
Call of Duty: Black Ops 7 : Les cartes de la saison 2 ont déjà fuité
Alors que les joueurs et les joueuses attendent en ce moment même l'arrivée de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 7, qui est prévue pour le début du mois de décembre 2025, une rumeur circule actuellement sur la Toile : plusieurs cartes devant débarquer avec la saison 2 sur Black Ops 7 font l'objet d'une fuite.

Certaines cartes de la saison 2 de Black Ops 7 ont leaké

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En effet, selon l'utilisateur Twitter/X et leaker TheGhostOfHope, qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé, la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait introduire les cartes Yemen, Plaza et Slums (selon, très probablement, une version remasterisée). Il s'agit, rappelons-le, de maps issues de précédents opus Call of Duty.
Il ne serait pas étonnant de voir ces cartes débarquer sur Call of Duty: Black Ops 7, qui possède déjà son lot de maps remasterisées. Toutefois, ces informations sont, pour le moment, à prendre avec de grosses pincettes. Activision et Treyarch n'ont pas encore révélé leurs plans pour la saison 2 de Black Ops 7, qui s'apprête à accueillir de nouveaux contenus.

La saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 a dévoilé son contenu

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 1 sort le 4 décembre 2025 sur Call of Duty: Black Ops 7 et le battle royale Warzone, qui sera, dès lors, intégré au nouvel opus de la franchise. Cette première saison introduira une pléthore de nouveautés, dont de nouvelles cartes (pour le multijoueur et le mode Zombies), de nouvelles séries d'éliminations, un Passe de combat, et bien d'autres éléments. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce propos, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 de BO7.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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