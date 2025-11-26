Call of Duty: Black Ops 7 : Les cartes de la saison 2 ont déjà fuité

Il semblerait que certaines cartes arrivant avec la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 7 soient déjà connues.
Alors que les joueurs et les joueuses attendent en ce moment même l'arrivée de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 7
, qui est prévue pour le début du mois de décembre 2025, une rumeur circule actuellement sur la Toile : plusieurs cartes devant débarquer avec la saison 2 sur Black Ops 7 font l'objet d'une fuite
.
Certaines cartes de la saison 2 de Black Ops 7 ont leaké
En effet, selon l'utilisateur Twitter/X et leaker TheGhostOfHope, qui a eu raison à plusieurs reprises par le passé, la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait introduire les cartes Yemen, Plaza et Slums
(selon, très probablement, une version remasterisée). Il s'agit, rappelons-le, de maps issues de précédents opus Call of Duty.
Il ne serait pas étonnant de voir ces cartes débarquer sur Call of Duty: Black Ops 7
, qui possède déjà son lot de maps remasterisées. Toutefois, ces informations sont, pour le moment, à prendre avec de grosses pincettes. Activision et Treyarch n'ont pas encore révélé leurs plans pour la saison 2 de Black Ops 7
, qui s'apprête à accueillir de nouveaux contenus.
La saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 a dévoilé son contenu
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 1 sort le 4 décembre 2025 sur Call of Duty: Black Ops 7
et le battle royale Warzone, qui sera, dès lors, intégré au nouvel opus de la franchise. Cette première saison introduira une pléthore de nouveautés, dont de nouvelles cartes (pour le multijoueur et le mode Zombies), de nouvelles séries d'éliminations, un Passe de combat, et bien d'autres éléments. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce propos, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 de BO7
.
Après la saison 1 Rechargée/Reloaded de Black Ops 7
, nous devrions avoir des informations concernant la prochaine saison. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés à ce moment-là. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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