Call of Duty: Black Ops 7 : Le nouveau mode de jeu, Overload, expliqué

Activision a, récemment, présenté le nouveau mode de jeu, baptisé Overload, de Call of Duty: Black Ops 7.

Des détails sur le mode de jeu Overload de Black Ops 7

Battez-vous pour la possession du dispositif de surcharge dans ce nouveau mode de respawn 6v6 qui met les équipes au défi de surcharger les zones de contrôle ennemies. Un seul dispositif apparaît à la fois sur la carte, alors foncez et emparez-vous-en avant que l'autre équipe ne le fasse. L'équipe en possession du dispositif doit protéger le porteur pendant qu'il court vers l'une des deux zones désignées près du point de réapparition de l'équipe ennemie. Perturbez l'une des zones à temps pour marquer un point et faire apparaître un nouveau dispositif sur le terrain.



La position du dispositif de surcharge est toujours indiquée sur le HUD et la carte tactique, alors préparez-vous à une lutte intense, car le dispositif change souvent de mains tout au long du match. Tout joueur en possession de l'objet bénéficie d'un radar personnel qui l'aide à détecter les ennemis proches qui tentent de le lui voler. À la mi-temps, les équipes changent de camp. Restez groupés, récupérez le dispositif et surchargez l'ennemi.

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Le mode Overload sera proposé lors de la bêta de Black Ops 7

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Comme vous le savez probablement déjà, Activision a partagé de nombreuses informations concernant le multijoueur de, il y a très peu de temps. Ce fut, ainsi, l'occasion d'apprendre qu'En effet, via un récent article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Call of Duty,D'ailleurs,, invite les joueurs et les joueuses à apporter « le dispositif de surcharge dans les zones ennemies pour les surcharger ». Évidemment,D'ailleurs,Comme indiqué par Activision,. Pour rappel, celle-ci débute le 2 octobre 2025, et ce jusqu'au 8 octobre. Pour être plus précis, la bêta desera proposée lors de deux week-ends distincts : du 2 au 5 octobre et du 5 au 8 octobre.Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir, manette en main,. Rappelons, en guise de conclusion, que le dernier opus de la franchise Call of Duty doit sortir le 14 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.