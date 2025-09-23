Call of Duty: Black Ops 7 : Le nouveau mode de jeu, Overload, expliqué

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 10h58
Activision a, récemment, présenté le nouveau mode de jeu, baptisé Overload, de Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 : Le nouveau mode de jeu, Overload, expliqué
Comme vous le savez probablement déjà, Activision a partagé de nombreuses informations concernant le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7, il y a très peu de temps. Ce fut, ainsi, l'occasion d'apprendre qu'un nouveau mode de jeu, nommé Overload, sera disponible sur BO 7 et durant la bêta du titre.

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Des détails sur le mode de jeu Overload de Black Ops 7

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En effet, via un récent article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Call of Duty, Activision a précisé que plusieurs modes de jeu seront proposés sur Call of Duty: Black Ops 7.

D'ailleurs, l'un d'entre eux, soit Overload, est totalement nouveau. Le mode de jeu Overload de Black Ops 7, qui se joue en 6 versus 6, invite les joueurs et les joueuses à apporter « le dispositif de surcharge dans les zones ennemies pour les surcharger ». Évidemment, Activision a partagé une description, qui permet de mieux comprendre le mode de jeu Overload de BO 7
Battez-vous pour la possession du dispositif de surcharge dans ce nouveau mode de respawn 6v6 qui met les équipes au défi de surcharger les zones de contrôle ennemies. Un seul dispositif apparaît à la fois sur la carte, alors foncez et emparez-vous-en avant que l'autre équipe ne le fasse. L'équipe en possession du dispositif doit protéger le porteur pendant qu'il court vers l'une des deux zones désignées près du point de réapparition de l'équipe ennemie. Perturbez l'une des zones à temps pour marquer un point et faire apparaître un nouveau dispositif sur le terrain.

La position du dispositif de surcharge est toujours indiquée sur le HUD et la carte tactique, alors préparez-vous à une lutte intense, car le dispositif change souvent de mains tout au long du match. Tout joueur en possession de l'objet bénéficie d'un radar personnel qui l'aide à détecter les ennemis proches qui tentent de le lui voler. À la mi-temps, les équipes changent de camp. Restez groupés, récupérez le dispositif et surchargez l'ennemi.
D'ailleurs, le mode de jeu Overload de Call of Duty: Black Ops 7 pourra, très prochainement, être découvert par les joueurs et les joueuses.

Le mode Overload sera proposé lors de la bêta de Black Ops 7

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Comme indiqué par Activision, il sera tout à fait possible de se faire une idée du nouveau mode de jeu de Black Ops 7, soit Overload, lors de la bêta. Pour rappel, celle-ci débute le 2 octobre 2025, et ce jusqu'au 8 octobre. Pour être plus précis, la bêta de BO 7 sera proposée lors de deux week-ends distincts : du 2 au 5 octobre et du 5 au 8 octobre.

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Rendez-vous donc au début du mois d'octobre 2025 pour découvrir, manette en main, le mode de jeu Overload de Black Ops 7. Rappelons, en guise de conclusion, que le dernier opus de la franchise Call of Duty doit sortir le 14 novembre prochain sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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