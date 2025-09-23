Call of Duty: Black Ops 7 : Le nouveau mode de jeu, Overload, expliqué

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.
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Battez-vous pour la possession du dispositif de surcharge dans ce nouveau mode de respawn 6v6 qui met les équipes au défi de surcharger les zones de contrôle ennemies. Un seul dispositif apparaît à la fois sur la carte, alors foncez et emparez-vous-en avant que l'autre équipe ne le fasse. L'équipe en possession du dispositif doit protéger le porteur pendant qu'il court vers l'une des deux zones désignées près du point de réapparition de l'équipe ennemie. Perturbez l'une des zones à temps pour marquer un point et faire apparaître un nouveau dispositif sur le terrain.D'ailleurs, le mode de jeu Overload de Call of Duty: Black Ops 7 pourra, très prochainement, être découvert par les joueurs et les joueuses.
La position du dispositif de surcharge est toujours indiquée sur le HUD et la carte tactique, alors préparez-vous à une lutte intense, car le dispositif change souvent de mains tout au long du match. Tout joueur en possession de l'objet bénéficie d'un radar personnel qui l'aide à détecter les ennemis proches qui tentent de le lui voler. À la mi-temps, les équipes changent de camp. Restez groupés, récupérez le dispositif et surchargez l'ennemi.
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