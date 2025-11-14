Call of Duty: Black Ops 7 : La ratio/KDA, comment le voir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 novembre 2025 à 12h01
Nous vous expliquons pas à pas comment consulter votre ratio/KDA sur Call of Duty: Black Ops 7, afin que vous puissiez prendre connaissance de vos statistiques.
Call of Duty: Black Ops 7 : La ratio/KDA, comment le voir ?
Dans tous les jeux compétitifs, FPS ou bien TPS, les statistiques sont importantes, car celles-ci permettent aux joueurs et aux joueuses de voir s'ils progressent ou non. Ainsi, sur Call of Duty: Black Ops 7, il est tout à fait possible de trouver ces informations, notamment son fameux ratio élimination, mort et assistance, aussi appelé KDA en anglais. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les trouver.

Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment voir votre ratio/KDA sur Call of Duty: Black Ops 7.

Comment voir son ratio sur Call of Duty: Black Ops 7 ?

En réalité, il n'est pas très compliqué de consulter son ratio sur Call of Duty: Black Ops 7. D'ailleurs, l'opération ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. De ce fait, pour voir votre ratio sur BO7, il vous suffit de suivre les étapes suivantes : 
  • Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur votre plateforme.
  • Allez dans le mode multijoueur (par exemple).
  • Ouvrez le menu en cliquant sur l'icône représentant un rectangle avec de petits carrés (en haut à droite de votre écran).
  • Dans la liste, vous devriez voir la catégorie « Rapport de combat ».
  • Cliquez sur « Rapport de combat », qui affiche vos statistiques, dont le fameux ratio KDA de BO7.
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À cet endroit, vous pourrez voir différentes informations, notamment votre temps de jeu, le nombre de parties jouées, votre ratio Éliminations/Morts, mais aussi vos résultats (défaite ou victoire) concernant les matchs récents. Remarquons, à ce sujet, que le ratio/KDA peut être consulté assez rapidement sur Black Ops 7 : il suffit d'avoir joué quelques parties (1 ou 2) pour prendre connaissance de ses statistiques. Si celles-ci ne s'affichent pas après plusieurs parties, n'hésitez pas à redémarrer votre jeu.

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Évidemment, au cours d'une partie, vous pouvez toujours prendre connaissance de votre ratio. Cependant, pour suivre sa progression sur le long terme, soit à mesure que les niveaux et prestiges s'enchaînent, connaître son KDA est une excellente chose. Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir à propos du ratio KDA de Call of Duty: Black Ops 7.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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