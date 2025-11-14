Call of Duty: Black Ops 7 : La ratio/KDA, comment le voir ?

Nous vous expliquons pas à pas comment consulter votre ratio/KDA sur Call of Duty: Black Ops 7, afin que vous puissiez prendre connaissance de vos statistiques.
Dans tous les jeux compétitifs, FPS ou bien TPS, les statistiques sont importantes, car celles-ci permettent aux joueurs et aux joueuses de voir s'ils progressent ou non. Ainsi, sur Call of Duty: Black Ops 7
, il est tout à fait possible de trouver ces informations, notamment son fameux ratio élimination, mort et assistance, aussi appelé KDA en anglais
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les trouver.
Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment voir votre ratio/KDA sur Call of Duty: Black Ops 7
.
Comment voir son ratio sur Call of Duty: Black Ops 7 ?
En réalité, il n'est pas très compliqué de consulter son ratio sur Call of Duty: Black Ops 7
. D'ailleurs, l'opération ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. De ce fait, pour voir votre ratio sur BO7
, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
- Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur votre plateforme.
- Allez dans le mode multijoueur (par exemple).
- Ouvrez le menu en cliquant sur l'icône représentant un rectangle avec de petits carrés (en haut à droite de votre écran).
- Dans la liste, vous devriez voir la catégorie « Rapport de combat ».
- Cliquez sur « Rapport de combat », qui affiche vos statistiques, dont le fameux ratio KDA de BO7.
À cet endroit, vous pourrez voir différentes informations, notamment votre temps de jeu, le nombre de parties jouées, votre ratio Éliminations/Morts, mais aussi vos résultats (défaite ou victoire) concernant les matchs récents. Remarquons, à ce sujet, que le ratio/KDA
peut être consulté assez rapidement sur Black Ops 7
: il suffit d'avoir joué quelques parties (1 ou 2) pour prendre connaissance de ses statistiques. Si celles-ci ne s'affichent pas après plusieurs parties, n'hésitez pas à redémarrer votre jeu.
Évidemment, au cours d'une partie, vous pouvez toujours prendre connaissance de votre ratio. Cependant, pour suivre sa progression sur le long terme, soit à mesure que les niveaux et prestiges s'enchaînent, connaître son KDA
est une excellente chose. Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir à propos du ratio KDA de Call of Duty: Black Ops 7
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.
commentaire (0)