Call of Duty: Black Ops 7 : La ratio/KDA, comment le voir ?

Nous vous expliquons pas à pas comment consulter votre ratio/KDA sur Call of Duty: Black Ops 7, afin que vous puissiez prendre connaissance de vos statistiques.

Comment voir son ratio sur Call of Duty: Black Ops 7 ?

Lancez Call of Duty: Black Ops 7 sur votre plateforme.

Allez dans le mode multijoueur (par exemple).

Ouvrez le menu en cliquant sur l'icône représentant un rectangle avec de petits carrés (en haut à droite de votre écran).

Dans la liste, vous devriez voir la catégorie « Rapport de combat ».

Cliquez sur « Rapport de combat », qui affiche vos statistiques, dont le fameux ratio KDA de BO7.

Dans tous les jeux compétitifs, FPS ou bien TPS, les statistiques sont importantes, car celles-ci permettent aux joueurs et aux joueuses de voir s'ils progressent ou non. Ainsi, sur, il est tout à fait possible de trouver ces informations, notamment son fameux. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les trouver.Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquonsEn réalité, il n'est pas très compliqué de. D'ailleurs, l'opération ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes. De ce fait, pour, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :À cet endroit, vous pourrez voir différentes informations, notamment votre temps de jeu, le nombre de parties jouées, votre ratio Éliminations/Morts, mais aussi vos résultats (défaite ou victoire) concernant les matchs récents. Remarquons, à ce sujet, quepeut être consulté assez rapidement sur: il suffit d'avoir joué quelques parties (1 ou 2) pour prendre connaissance de ses statistiques. Si celles-ci ne s'affichent pas après plusieurs parties, n'hésitez pas à redémarrer votre jeu.Évidemment, au cours d'une partie, vous pouvez toujours prendre connaissance de votre ratio. Cependant, pour suivre sa progression sur le long terme, soit à mesure que les niveaux et prestiges s'enchaînent, connaître sonest une excellente chose. Vous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir à propos duRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.