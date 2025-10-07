Call of Duty: Black Ops 7 : La progression de la bêta sera-t-elle conservée ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si la progression de la bêta et les armes débloquées seront conservées lors de la sortie finale de Call of Duty: Black Ops 7, en novembre.

La progression de la bêta sera-t-elle conservée pour la sortie de Black Ops 7 ?

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Une multitude de joueurs et de joueuses ont découvert la bêta de, sur PC, consoles PlayStation et Xbox. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentDurant la bêta de, une grande partie de la communauté a joué afin d'atteindre certains niveaux et débloquer de nouvelles armes, pour ensuite les essayer et en débloquer encore d'autres, ce qui demande un certain investissement et quelques parties fastidieuses, avec un équipement moins intéressant. Malheureusement, il faudra tout recommencer puisqueCette nouvelle pourrait décevoir certains membres de la communauté, mais cette décision est en réalité plutôt logique. Le fait de ne pas conserverpermet à tout le monde d'être sur le même piédestal, au lancement de. C'est, d'ailleurs, souvent le cas pour ce genre d'opérations, que ce soit pour les différents opus Call of Duty ou les jeux appartenant au même genre et issus d'autres licences.En revanche, comme expliqué dans un article officiel, les récompenses exclusives obtenues lors de la bêta deseront conservées. Il s'agit, comme vous le savez probablement déjà, d'éléments cosmétiques, tels que des emblèmes, des emotes, des écrans de chargement et bien d'autres. Nous vous les listons dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC.