Black Ops 7 Bêta : Les récompenses exclusives à récupérer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2025 à 14h25
Des récompenses exclusives et spécifiques peuvent être obtenues en participant à la bêta de Call of Duty: Black Ops 7. Nous vous partageons la liste complète.
Black Ops 7 Bêta : Les récompenses exclusives à récupérer
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 sera lancée au début de ce mois d'octobre 2025, sur toutes les plateformes de jeu. Afin d'attirer le plus de personnes possible, tout en les conservant le plus longtemps sur cette bêta, et pour remercier la communauté, Activision a naturellement mis en place des récompenses exclusives. Si vous souhaitez savoir ce que vous pouvez gagner, sachez que nous vous apportons toutes les informations à savoir à propos des récompenses de la bêta de Black Ops 7.

Toutes les récompenses de la bêta de Black Ops 7

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Tous les joueurs et joueuses qui participent à la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, que ce soit lors de la période d'accès anticipé ou de la bêta ouverte, pourront récupérer différents items et éléments cosmétiques. Afin de les ajouter à sa collection, il suffit de jouer et d'atteindre certains paliers du niveau de joueur. Mais, sans plus attendre, voici les récompenses que vous pouvez obtenir en participant à la bêta de Black Ops 7
  • Emblème animée « Beta Player »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 2.
  • Emote « Gun Flex »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 6.
  • Sticker « Beta Neon »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 11.
  • Weapon Charm « Beta Beasts »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 15.
  • Skin d'Opérateur JSOC Faction « Beta Maverick »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 20.
  • Skin d'Opérateur Guild Faction
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 20.
  • Écran de chargement « Beta Survivor »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 23
  • Calling Card « Beta Conqueror »
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 27.
  • Plan d'arme pour M15 Mod 0 
    • Condition de déblocage → Atteindre le niveau 30.
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Quand a lieu la bêta de Black Ops 7 ?

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La bêta de BO 7 doit avoir lieu sur deux week-ends distincts, au début du mois d'octobre 2025 : l'un pour l'accès anticipé, l'autre pour la bêta ouverte. Voici, un rappel des dates :
  • Bêta accès anticipé de BO 7 (pour ceux qui ont précommandé ou ceux qui ont un abonnement actif au Game Pass) :
    • Dates → Du 2 au 5 octobre 2025
  • Bêta ouverte à tous de BO 7 :
    • Dates → Du 5 au 8 octobre 2025
Si vous souhaitez savoir à partir de quelle heure il sera possible de se lancer dans la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, sachez que nous vous précisons les horaires dans un article dédié.

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