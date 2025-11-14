Call of Duty: Black Ops 7 : La liste complète des trophées et succès

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Cases cochées
|Dans la campagne en coop, terminez 10 missions dans la zone IV.
|Tel un fantôme
|Dans Perturbation, réussissez à traverser le pont du yacht sans vous faire repérer.
|Ça plane pour moi
|Dans la campagne en coop, planez en continue sur 800 m avec la combinaison ailée.
|Me laisse pas tomber
|Dans la campagne en coop, réanimez un coéquipier.
|Sous pression
|Dans la campagne en coop, terminez Rupture et Confinement.
|Évasion
|Dans la campagne en coop, terminez Quarantaine et Suppression.
|Plus c'est gros...
|Dans la campagne en coop, terminez Effondrement et Fracture.
|Bateau-bélier
|Dans la campagne en coop, terminez Escalade et Perturbation.
|Cœur sombre
|Dans la campagne en coop, terminez Infiltration et Distorsion.
|Un visage familier
|Dans la campagne en coop, terminez Exposition.
|Fournisseur premium
|Dans la campagne en coop, faites 250 éliminations avec des armes exotiques.
|Gardien du savoir
|Dans la campagne en coop, récupérez tous les renseignements.
|Turbochargé
|Dans la campagne en coop, améliorez un opérateur au niveau d'efficacité de combat maximum.
|Du cauchemar au rêve
|Terminez la campagne en coop de Black Ops 7.
|Cinq volailles à la chaîne
|Dans Dead Ops Arcade, obtenez une chaîne de 5 poulets.
|Destin scellé
|En mode Dead Ops Arcade, choisissez votre destinée dans la Salle du destin.
|Retrouvailles avec Fidolina
|En mode Dead Ops Arcade, venez à bout du Papa et sauvez votre amie.
|Pyrotechnie
|Éliminez 100 zombies avec des explosions de Feux d'artifice.
|Découverte scientifique
|Équipez 2 petites augmentations sur une amélioration de combat, un atout et un mod de munitions.
|Voleur d'âmes
|Éliminez 50 zombies grâce au Drain de vie d'une injection mutante de Disciple.
|Paradis toxique
|Éliminez par coup critique 50 zombies ralentis par Croissance toxique.
|Bons soldats
|Découvrez les secrets d'un héros de guerre.
|Amateur de tuning
|Améliorez complètement la vieille Tessie.
|Thé costaud
|Éliminez un zombie d'élite avec la dernière attaque de Thé fumant.
|Mange ça
|Consommez 15 GobbleGums au cours d'une même partie.
|Mixologue
|Buvez 4 concoctions savamment préparées.
|Collectionneur
|Terminez les 6 défis de carte de visite dans n'importe quelle catégorie Zombies.
|Antiquaire
|Débloquez 3 reliques sur Ashes of the Damned.
|La loi du plus fort
|Atteignez la manche 30 sur une carte Survie.
|Armée de cadavres
|Éliminez 10 000 zombies.
|Redevenez poussière
|Sur Ashes of the Damned, terminez la quête principale.
|Nouveaux mouvements
|Faites une élimination depuis les airs après un saut mural.
|Vue perçante
|Faites une triple élimination avec la série de points Fossoyeur.
|Cibleur
|Réussissez une élimination par tir direct à plus de 30 mètres avec un Drone d'attaque.
|Paré au combat
|Terminez le parcours d'entraînement de Black Ops 7.
|Stratégie légitime
|Faites 3 éliminations en défendant un objectif sans en sortir.
|Pas de ça chez moi !
|Détruisez 5 objets avec une grenade intelligente au cours d'une même partie.
|Demande de renforts
|En Multijoueur, utilisez 50 séries de points.
|Perfection
|En Multijoueur, faites 100 éliminations en ayant activé une spécialité de combat hybride.
|Ennemi juré
|Éliminez 10 fois votre némésis.
|Liste noire
|Terminez les 6 défis de carte de visite dans n'importe quelle catégorie Multijoueur.
|Action immortalisée
|Apparaissez 3 fois dans les meilleures actions.
|Destroyer
|En Multijoueur, faites 1 000 éliminations.
|Attaque frontale
|Remportez 25 parties en Multijoueur.
|Plein régime
|Surcadencez un équipement mortel et tactique, une amélioration et 3 séries de points à la fois.
|Vétéran décoré
|En mode Multijoueur ou Zombies, obtenez 100 médailles.
|Bling Bling
|Obtenez des badges Diamant dans n'importe quelle catégorie de badge de maîtrise.
|Maître d'armes
|Accédez au Prestige d'arme avec n'importe quelle arme.
|Ça c'est mon flingue
|Débloquez n'importe quel camouflage Arque lumière, Pierre de lune ou Pierre de sang.
|Nouvelle dynastie
|Accédez au Prestique dans Black Ops 7.
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