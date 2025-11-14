Call of Duty: Black Ops 7 : La liste complète des trophées et succès

Call of Duty: Black Ops 7 dispose de nombreux trophées et succès qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou le 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Call of Duty: Black Ops 7

Intitulé trophée/succès Description Cases cochées Dans la campagne en coop, terminez 10 missions dans la zone IV. Tel un fantôme Dans Perturbation, réussissez à traverser le pont du yacht sans vous faire repérer. Ça plane pour moi Dans la campagne en coop, planez en continue sur 800 m avec la combinaison ailée. Me laisse pas tomber Dans la campagne en coop, réanimez un coéquipier. Sous pression Dans la campagne en coop, terminez Rupture et Confinement. Évasion Dans la campagne en coop, terminez Quarantaine et Suppression. Plus c'est gros... Dans la campagne en coop, terminez Effondrement et Fracture. Bateau-bélier Dans la campagne en coop, terminez Escalade et Perturbation. Cœur sombre Dans la campagne en coop, terminez Infiltration et Distorsion. Un visage familier Dans la campagne en coop, terminez Exposition. Fournisseur premium Dans la campagne en coop, faites 250 éliminations avec des armes exotiques. Gardien du savoir Dans la campagne en coop, récupérez tous les renseignements. Turbochargé Dans la campagne en coop, améliorez un opérateur au niveau d'efficacité de combat maximum. Du cauchemar au rêve Terminez la campagne en coop de Black Ops 7. Cinq volailles à la chaîne Dans Dead Ops Arcade, obtenez une chaîne de 5 poulets. Destin scellé En mode Dead Ops Arcade, choisissez votre destinée dans la Salle du destin. Retrouvailles avec Fidolina En mode Dead Ops Arcade, venez à bout du Papa et sauvez votre amie. Pyrotechnie Éliminez 100 zombies avec des explosions de Feux d'artifice. Découverte scientifique Équipez 2 petites augmentations sur une amélioration de combat, un atout et un mod de munitions. Voleur d'âmes Éliminez 50 zombies grâce au Drain de vie d'une injection mutante de Disciple. Paradis toxique Éliminez par coup critique 50 zombies ralentis par Croissance toxique. Bons soldats Découvrez les secrets d'un héros de guerre. Amateur de tuning Améliorez complètement la vieille Tessie. Thé costaud Éliminez un zombie d'élite avec la dernière attaque de Thé fumant. Mange ça Consommez 15 GobbleGums au cours d'une même partie. Mixologue Buvez 4 concoctions savamment préparées. Collectionneur Terminez les 6 défis de carte de visite dans n'importe quelle catégorie Zombies. Antiquaire Débloquez 3 reliques sur Ashes of the Damned. La loi du plus fort Atteignez la manche 30 sur une carte Survie. Armée de cadavres Éliminez 10 000 zombies. Redevenez poussière Sur Ashes of the Damned, terminez la quête principale. Nouveaux mouvements Faites une élimination depuis les airs après un saut mural. Vue perçante Faites une triple élimination avec la série de points Fossoyeur. Cibleur Réussissez une élimination par tir direct à plus de 30 mètres avec un Drone d'attaque. Paré au combat Terminez le parcours d'entraînement de Black Ops 7. Stratégie légitime Faites 3 éliminations en défendant un objectif sans en sortir. Pas de ça chez moi ! Détruisez 5 objets avec une grenade intelligente au cours d'une même partie. Demande de renforts En Multijoueur, utilisez 50 séries de points. Perfection En Multijoueur, faites 100 éliminations en ayant activé une spécialité de combat hybride. Ennemi juré Éliminez 10 fois votre némésis. Liste noire Terminez les 6 défis de carte de visite dans n'importe quelle catégorie Multijoueur. Action immortalisée Apparaissez 3 fois dans les meilleures actions. Destroyer En Multijoueur, faites 1 000 éliminations. Attaque frontale Remportez 25 parties en Multijoueur. Plein régime Surcadencez un équipement mortel et tactique, une amélioration et 3 séries de points à la fois. Vétéran décoré En mode Multijoueur ou Zombies, obtenez 100 médailles. Bling Bling Obtenez des badges Diamant dans n'importe quelle catégorie de badge de maîtrise. Maître d'armes Accédez au Prestige d'arme avec n'importe quelle arme. Ça c'est mon flingue Débloquez n'importe quel camouflage Arque lumière, Pierre de lune ou Pierre de sang. Nouvelle dynastie Accédez au Prestique dans Black Ops 7.

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux,possèdequi est plus ou moins longue. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le Platine ou bien le 100 % de ce nouvel opus Call of Duty doivent impérativement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'empocher le 100 % ou Platine de, qui est nommé « Le futur n'attend pas », la communauté doit effectuer des actions bien précises que ce soit dans le mode multijoueur ou Zombies, mais aussi terminer la campagne du titre. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :