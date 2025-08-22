Call of Duty: Black Ops 7 : La campagne ne proposera pas ces fameuses options, ça pourrait déplaire

Un élément généralement plutôt apprécié sera aux abonnés absents sur Call of Duty: Black Ops 7, et plus précisément pour sa campagne.

Pas d'options concernant la difficulté pour la campagne de Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7's campaign does not have difficulty options. https://t.co/fM3g0wyWTP pic.twitter.com/b00JUWqhVD — IGN (@IGN) August 22, 2025

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Les raisons derrière l'absence de niveaux de difficulté

Nous l'avons également conçue pour les escouades en solo ou à quatre joueurs. Il sera donc impossible de choisir la difficulté comme dans les précédents jeux. Nous l'avons intégrée directement car il nous a fallu aborder la campagne coopérative différemment, mais nous voulions aussi que les missions soient adaptées aux joueurs solo - on ne vous oublie pas et on vous aime - mais aussi parce qu'il s'agit d'une expérience sociale. Nous voulons qu'elle soit amusante, tout en offrant un niveau de difficulté adapté aux parties à deux, trois et quatre joueurs.

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Depuis qu'Activision a partagé un trailer et surtout la date de sortie de, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, de nouvelles informations ne cessent d'affluer concernant cet opus assez attendu. Ainsi, il y a très peu de temps,C'est au micro des journalistes d'IGN que Miles Leslie, qui est le directeur créatif associé du titre, a indiqué que: « La difficulté est fixe et intégrée ».De ce fait, contrairement aux précédents opus, les joueurs et les joueuses ne pourront pas modifier le niveau de difficulté lorsqu'ils se lanceront dans les missions d'histoire deUne nouvelle qui pourrait décevoir plus d'une personne au sein de la communauté, maisAu cours du même entretien,. Cela est notamment dû au fait queRappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.