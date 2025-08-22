Call of Duty: Black Ops 7 : La campagne ne proposera pas ces fameuses options, ça pourrait déplaire

Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 6, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Une nouvelle qui pourrait décevoir plus d'une personne au sein de la communauté, mais cette absence a été justifiée par les développeurs de Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7's campaign does not have difficulty options. https://t.co/fM3g0wyWTP pic.twitter.com/b00JUWqhVD— IGN (@IGN) August 22, 2025
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Nous l'avons également conçue pour les escouades en solo ou à quatre joueurs. Il sera donc impossible de choisir la difficulté comme dans les précédents jeux. Nous l'avons intégrée directement car il nous a fallu aborder la campagne coopérative différemment, mais nous voulions aussi que les missions soient adaptées aux joueurs solo - on ne vous oublie pas et on vous aime - mais aussi parce qu'il s'agit d'une expérience sociale. Nous voulons qu'elle soit amusante, tout en offrant un niveau de difficulté adapté aux parties à deux, trois et quatre joueurs.Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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