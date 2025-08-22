Call of Duty: Black Ops 7 : La campagne ne proposera pas ces fameuses options, ça pourrait déplaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 août 2025 à 16h10
Un élément généralement plutôt apprécié sera aux abonnés absents sur Call of Duty: Black Ops 7, et plus précisément pour sa campagne.
Call of Duty: Black Ops 7 : La campagne ne proposera pas ces fameuses options, ça pourrait déplaire
Depuis qu'Activision a partagé un trailer et surtout la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, de nouvelles informations ne cessent d'affluer concernant cet opus assez attendu. Ainsi, il y a très peu de temps, Treyarch a confirmé que la campagne de Black Ops 7 ne disposera pas de paramètres liés à la difficulté.

Pas d'options concernant la difficulté pour la campagne de Black Ops 7

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C'est au micro des journalistes d'IGN que Miles Leslie, qui est le directeur créatif associé du titre, a indiqué que la campagne de Call of Duty: Black Ops 7 ne proposera pas d'options de difficulté : « La difficulté est fixe et intégrée ». De ce fait, contrairement aux précédents opus, les joueurs et les joueuses ne pourront pas modifier le niveau de difficulté lorsqu'ils se lanceront dans les missions d'histoire de BO 7.
Une nouvelle qui pourrait décevoir plus d'une personne au sein de la communauté, mais cette absence a été justifiée par les développeurs de Black Ops 7.

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Les raisons derrière l'absence de niveaux de difficulté

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Au cours du même entretien, Miles Leslie a expliqué pourquoi la campagne de Black Ops 7 ne propose pas de telles options, permettant de paramétrer le niveau de difficulté. Cela est notamment dû au fait que la campagne peut être jouée en coopération
Nous l'avons également conçue pour les escouades en solo ou à quatre joueurs. Il sera donc impossible de choisir la difficulté comme dans les précédents jeux. Nous l'avons intégrée directement car il nous a fallu aborder la campagne coopérative différemment, mais nous voulions aussi que les missions soient adaptées aux joueurs solo - on ne vous oublie pas et on vous aime - mais aussi parce qu'il s'agit d'une expérience sociale. Nous voulons qu'elle soit amusante, tout en offrant un niveau de difficulté adapté aux parties à deux, trois et quatre joueurs.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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