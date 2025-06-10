Call of Duty: Black Ops 7 inquiète déjà les fans : la campagne serait-elle gâchée ?

Les fans de Call of Duty sont déjà en alerte. Une récente rumeur laisse entendre que la campagne très attendue de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait être gâchée par l'introduction d'un protagoniste anonyme et sans personnalité. De quoi frustrer les joueurs habitués aux héros charismatiques qui font le succès de la série depuis des années.
Call of Duty: Black Ops 7
a été officialisé ce dimanche soir, à l'occasion du Xbox Games Showcase. Si certains ont été heureux de découvrir la cinématique, tout en voyant que les rumeurs se confirmaient, la communauté a vite été freinée dans son enthousiasme. Selon de nouvelles indiscrétion, le protagoniste pourrait être un soldat lambda, sans personnalité, ni attachement.
Un retour en arrière qui fait grincer des dents
Si Call of Duty est avant tout réputé pour son multijoueur, les campagnes scénarisées restent un élément essentiel pour une grande partie des joueurs
. Celles-ci permettent non seulement de découvrir les mécaniques du jeu dans une ambiance cinématographique explosive, mais aussi de s'attacher à des personnages emblématiques comme Mason ou Price.
Or, selon le leaker réputé Vondyispog
, Black Ops 7 abandonnerait cette tradition en proposant aux joueurs d'incarner principalement des soldats anonymes et sans réelle personnalité
. Seul le leader d'une partie en co-op pourrait éventuellement incarner David Mason, héros confirmé de cet opus, prévu pour fin 2025 et situé en 2035.
La coopération mise en cause
Cette décision serait motivée par la structure coopérative annoncée de la campagne. Au lieu d'un personnage principal fixe, chaque joueur incarnerait un soldat légèrement personnalisable au sein d'une escouade générique. Une mécanique qui rappelle les premiers opus de la série, mais qui rompt brutalement avec l'évolution des jeux récents où les protagonistes possédaient une vraie identité, une voix, et une implication directe dans l'intrigue. Cette orientation inquiète fortement les fans
, d'autant plus qu'elle ne semble apporter aucun bénéfice narratif clair. Au contraire, elle risquerait d'affaiblir l'immersion et l'attachement à l'histoire.
Un système déjà critiqué dans les épisodes précédents
Ce n'est pourtant pas la première fois que Call of Duty tente cette approche
. Black Ops 3 avait déjà proposé un système coopératif similaire avec une personnalisation avancée des personnages. Cependant, cette expérience s'était avérée décevante, car elle avait éloigné les joueurs d'un scénario engageant.
Plus récemment, Modern Warfare III avait également souffert d'une campagne précipitée
, développée en seulement un an et demi, aboutissant à une histoire jugée superficielle. Les joueurs craignent donc que Black Ops 7 reproduise ces erreurs.
Un accueil déjà mitigé parmi les fans
Face à ces rumeurs, la communauté de Call of Duty exprime ouvertement son inquiétude et son incompréhensionsur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, jouer un protagoniste fort et bien construit reste essentiel pour profiter pleinement du scénario d'un Call of Duty. Même si rien n'est encore confirmé officiellement, l'inquiétude grandit autour de Black Ops 7 à mesure que sa date de sortie approche.
Pour l'heure, ces informations ne restent que des rumeurs. Activision devrait clarifier la situation dans les prochains mois, avant la sortie prévue cet automne.
Les joueurs espèrent vivement que le studio prendra en compte leurs craintes afin de proposer une campagne à la hauteur des attentes élevées placées dans ce nouvel opus.
Reste donc à patienter en espérant que Call of Duty: Black Ops 7 offrira finalement une aventure digne de ses prédécesseurs emblématiques. Activision dévoilera davantage d'informations cet été, tandis qu'une sortie sur Nintendo Switch 2 n'est pas impossible
.
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