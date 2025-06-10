Call of Duty: Black Ops 7 inquiète déjà les fans : la campagne serait-elle gâchée ?



le 10 juin 2025 à 17h03 Publié par Corentin Rimbert le 10 juin 2025 à 17h03

Les fans de Call of Duty sont déjà en alerte. Une récente rumeur laisse entendre que la campagne très attendue de Call of Duty: Black Ops 7 pourrait être gâchée par l'introduction d'un protagoniste anonyme et sans personnalité. De quoi frustrer les joueurs habitués aux héros charismatiques qui font le succès de la série depuis des années.