Call of Duty: Black Ops 7 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2025 à 14h07
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en France, que ce soit sur PC ou bien consoles.
Call of Duty: Black Ops 7 : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Sortant au cours du mois de novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7 est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la licence. Comme toujours, certaines personnes au sein de la communauté désirent lancer le titre dès que possible. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, l'heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en France sur PC et sur consoles.

Heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en France sur PC et consoles

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Comme vous le savez probablement déjà, Black Ops 7 débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Grâce à de récentes informations partagées par Activision et Treyarch, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de BO7.

Ainsi, l'heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est fixée à 00h (heure française), le 14 novembre 2025, sur consoles Xbox, PlayStation et PC (via l'application Xbox et Game Pass). En revanche, sur Battle.net et Steam, l'heure de lancement de BO7 est programmée pour 06h (heure française), le 14 novembre. De ce fait, tous les joueurs et joueuses ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne la sortie de Black Ops 7.

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Black Ops 7 a t-il un accès anticipé ? 

Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est négative : Call of Duty: Black Ops 7 ne propose pas d'accès anticipé. Il ne sera donc pas possible d'y jouer et de le découvrir avec quelques jours d'avance. En revanche, sachez qu'il est possible de prétélécharger BO7 depuis le 10 novembre dernier, et ce, sur toutes les plateformes.

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D'après les détails partagés par Treyarch, dévoilés via une publication sur Twitter/X, la quête principale du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7 sera accessible dès 19h (heure française), le 14 novembre 2025.
Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir Call of Duty: Black Ops 7. Date à laquelle ce nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et via le Game Pass.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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