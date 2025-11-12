Call of Duty: Black Ops 7 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en France, que ce soit sur PC ou bien consoles.

Heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 en France sur PC et consoles

Black Ops 7 a t-il un accès anticipé ?

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À quelle heure sera disponible la quête principale du mode Zombies de BO7 ?

It's official: the #BlackOps7 Zombies Main Quest in Ashes of the Damned will kick off at 10 AM PT / 1 PM ET on Friday, Nov. 14.



Set your reminders and choose your team carefully… this won't be a walk in the park. pic.twitter.com/DGMDtbuXcj — Treyarch (@Treyarch) November 3, 2025

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Sortant au cours du mois de novembre 2025,est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la licence. Comme toujours, certaines personnes au sein de la communauté désirent lancer le titre dès que possible. C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Comme vous le savez probablement déjà,débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Grâce à de récentes informations partagées par Activision et Treyarch, nous en savons plus au sujet deAinsi,. En revanche,. De ce fait, tous les joueurs et joueuses ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne la sortie deSi vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est négative :ne propose pas d'accès anticipé. Il ne sera donc pas possible d'y jouer et de le découvrir avec quelques jours d'avance. En revanche, sachez qu'il est possible de prétéléchargerdepuis le 10 novembre dernier, et ce, sur toutes les plateformes.D'après les détails partagés par Treyarch, dévoilés via une publication sur Twitter/X, la quête principale du mode Zombies desera accessible dès 19h (heure française), le 14 novembre 2025.Rendez-vous donc le 14 novembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle ce nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et via le Game Pass.Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :