Call of Duty: Black Ops 7 fait des changements de taille pour la progression

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 octobre 2025 à 14h28
Treyarch a, récemment, annoncé que le système de progression proposera des changements notables sur Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 fait des changements de taille pour la progression
Alors qu'il ne reste plus qu'à poignée de jours à attendre avant de pouvoir poser les mains sur Call of Duty: Black Ops 7, la communication autour du soft ne cesse d'intensifier. Il y a très peu de temps, Treyarch a annoncé d'importants changements pour le système de progression sur Black Ops 7.

Le système de progression revu pour Call of Duty: Black Ops 7

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En effet, dans une récente vidéo « Dev Talk », les développeurs de chez Treyarch ont parlé de la progression et de l'interface utilisateur pour Call of Duty: Black Ops 7. Ce fut, ainsi, l'occasion d'apprendre que le studio a prévu des changements significatifs pour la progression sur Black Ops 7, dont voici un résumé :
  • La montée de niveau pour les armes sera plus rapide sur BO 7 que sur Black Ops 6.
  • Il ne sera plus nécessaire de réaliser un défi particulier pour débloquer le « Mastery Camo » de chaque arme. Il suffira de débloquer les 30 précédents.
  • Les Prestiges comprendront de nombreuses récompenses, dont des skins d'Opérateurs et des plans d'armes.
Ces changements devraient faire plaisir à la communauté. Rappelons également qu'il y a quelques semaines, Activision et Treyarch avaient expliqué que le grind pour les camouflages d'armes sera moins important sur Call of Duty: Black Ops 7.

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Des nouveautés pour l'interface sur Black Ops 7

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En complément, l'équipe de Treyarch est revenue sur les améliorations concernant l'interface utilisateur de BO 7. Ainsi, avec ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses pourront personnaliser leur titre mais aussi modifier la couleur, en atteignant certains paliers de rang « Prestige Master ». La communauté aura également accès au système « HUD Themes », qui permet de configurer l'interface, et ce, selon les différents modes de jeu proposés. De plus, le « Challenge Tracker » pourra afficher de plus amples éléments, notamment 3 camouflages et 3 cartes de visite.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty Black Ops 7 arrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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