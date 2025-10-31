Call of Duty: Black Ops 7 fait des changements de taille pour la progression

Treyarch a, récemment, annoncé que le système de progression proposera des changements notables sur Call of Duty: Black Ops 7.
Alors qu'il ne reste plus qu'à poignée de jours à attendre avant de pouvoir poser les mains sur Call of Duty: Black Ops 7
, la communication autour du soft ne cesse d'intensifier. Il y a très peu de temps, Treyarch a annoncé d'importants changements pour le système de progression sur Black Ops 7
.
Le système de progression revu pour Call of Duty: Black Ops 7
En effet, dans une récente vidéo « Dev Talk », les développeurs de chez Treyarch ont parlé de la progression et de l'interface utilisateur pour Call of Duty: Black Ops 7
. Ce fut, ainsi, l'occasion d'apprendre que le studio a prévu des changements significatifs pour la progression sur Black Ops 7
, dont voici un résumé :
- La montée de niveau pour les armes sera plus rapide sur BO 7 que sur Black Ops 6.
- Il ne sera plus nécessaire de réaliser un défi particulier pour débloquer le « Mastery Camo » de chaque arme. Il suffira de débloquer les 30 précédents.
- Les Prestiges comprendront de nombreuses récompenses, dont des skins d'Opérateurs et des plans d'armes.
Ces changements devraient faire plaisir à la communauté. Rappelons également qu'il y a quelques semaines, Activision et Treyarch avaient expliqué que le grind pour les camouflages d'armes sera moins important sur Call of Duty: Black Ops 7
.
Des nouveautés pour l'interface sur Black Ops 7
En complément, l'équipe de Treyarch est revenue sur les améliorations concernant l'interface utilisateur de BO 7
. Ainsi, avec ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses pourront personnaliser leur titre mais aussi modifier la couleur, en atteignant certains paliers de rang « Prestige Master ». La communauté aura également accès au système « HUD Themes », qui permet de configurer l'interface, et ce, selon les différents modes de jeu proposés. De plus, le « Challenge Tracker » pourra afficher de plus amples éléments, notamment 3 camouflages et 3 cartes de visite.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty Black Ops 7
arrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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