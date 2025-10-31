Call of Duty: Black Ops 7 fait des changements de taille pour la progression

Treyarch a, récemment, annoncé que le système de progression proposera des changements notables sur Call of Duty: Black Ops 7.

Le système de progression revu pour Call of Duty: Black Ops 7

La montée de niveau pour les armes sera plus rapide sur BO 7 que sur Black Ops 6.

Il ne sera plus nécessaire de réaliser un défi particulier pour débloquer le « Mastery Camo » de chaque arme. Il suffira de débloquer les 30 précédents.

Les Prestiges comprendront de nombreuses récompenses, dont des skins d'Opérateurs et des plans d'armes.

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Des nouveautés pour l'interface sur Black Ops 7

Alors qu'il ne reste plus qu'à poignée de jours à attendre avant de pouvoir poser les mains sur, la communication autour du soft ne cesse d'intensifier. Il y a très peu de temps,En effet, dans une récente vidéo « Dev Talk »,. Ce fut, ainsi, l'occasion d'apprendre que, dont voici un résumé :Ces changements devraient faire plaisir à la communauté. Rappelons également qu'il y a quelques semaines, Activision et Treyarch avaient expliqué que le grind pour les camouflages d'armes sera moins important surEn complément,. Ainsi, avec ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses pourront personnaliser leur titre mais aussi modifier la couleur, en atteignant certains paliers de rang « Prestige Master ». La communauté aura également accès au système « HUD Themes », qui permet de configurer l'interface, et ce, selon les différents modes de jeu proposés. De plus, le « Challenge Tracker » pourra afficher de plus amples éléments, notamment 3 camouflages et 3 cartes de visite.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.