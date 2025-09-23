Black Ops 7 : Le grind sera moins important pour les camouflages d'arme

Pour Call of Duty: Black Ops 7, Activision a revu le système permettant de débloquer des camouflages d'arme pour faciliter le tout aux joueurs.

Des changements pour les camouflages d'arme sur Black Ops 7

Neuf camouflages militaires (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme)

Trois camouflages spéciaux (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme)

Quatre camouflages de maîtrise (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme) 16 camouflages de maîtrise différents dans les quatre modes.



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Un nouveau système pour débloquer les camouflages d'arme sur BO 7

Pour compléter les camouflages militaires : Les joueurs n'ont désormais besoin que de 80 tirs dans la tête par arme pour compléter les neufs camouflages militaires. Premier camouflage après 5 tirs dans la tête, puis tous les 10 tirs dans la tête, soit 5 /10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80. Pour ce qui est des fusils à pompe, il suffira d'effectuer des éliminations à bout portant, et des éliminations en une balle pour les fusils de précision.

Pour débloquer des camouflages universels uniques : Il faudra progresser dans le Prestige d'arme avec cette arme. Les joueurs devront s'intéresser aux défis hebdomadaires, qui proposeront 2 camouflages universels par saison. Les événements saisonniers et mises à jour de Call of Duty: Black Ops 7 introduiront des camouflages universels.



Depuis de nombreuses années maintenant, les opus Call of Duty proposent des camouflages d'arme, c'est-à-dire des skins que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer pour personnaliser leurs équipements. Toutefois, il fallait, très souvent, passer de nombreuses heures et effectuer de multiples actions pour les obtenir.Dans un récent article détaillant le mode multijoueur desur ce nouvel opus. Ainsi, nous apprenons qu'(dès la saison 1). De plus, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un total de 16 camouflages d'arme à débloquer, et ce, pour chaque arme disponible au lancement :En outre,. Autant dire queSi, Activision explique que ces changements font suite « au développement, aux observations et aux retours de la communauté ». Les développeurs indiquent, également, queEn guise de conclusion, rappelons quedoit débarquer le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.