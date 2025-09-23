Black Ops 7 : Le grind sera moins important pour les camouflages d'arme

Pour Call of Duty: Black Ops 7, Activision a revu le système permettant de débloquer des camouflages d'arme pour faciliter le tout aux joueurs.
Depuis de nombreuses années maintenant, les opus Call of Duty proposent des camouflages d'arme, c'est-à-dire des skins que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer pour personnaliser leurs équipements. Toutefois, il fallait, très souvent, passer de nombreuses heures et effectuer de multiples actions pour les obtenir. Cela va changer avec Call of Duty: Black Ops 7 étant donné que les camouflages d'arme seront un peu plus faciles à récupérer
.
Des changements pour les camouflages d'arme sur Black Ops 7
Dans un récent article détaillant le mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
, Activision a apporté des précisions en ce qui concerne le système de camouflages d'arme
sur ce nouvel opus. Ainsi, nous apprenons qu'il sera possible de débloquer des camouflages d'arme via la Campagne, le Multijoueur mais aussi le mode Zombies et dans Call of Duty: Warzone
(dès la saison 1). De plus, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un total de 16 camouflages d'arme à débloquer, et ce, pour chaque arme disponible au lancement :
- Neuf camouflages militaires (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme)
- Trois camouflages spéciaux (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme)
- Quatre camouflages de maîtrise (différents pour chaque mode, identiques pour chaque arme)
- 16 camouflages de maîtrise différents dans les quatre modes.
Un nouveau système pour débloquer les camouflages d'arme sur BO 7
En outre, Activision a précisé comment fonctionnent le système pour certains des camouflages d'arme disponibles sur Call of Duty: Black Ops 7
. Autant dire que le grind sera un peu moins important que sur les précédents opus
:
- Pour compléter les camouflages militaires :
- Les joueurs n'ont désormais besoin que de 80 tirs dans la tête par arme pour compléter les neufs camouflages militaires.
- Premier camouflage après 5 tirs dans la tête, puis tous les 10 tirs dans la tête, soit 5 /10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80.
- Pour ce qui est des fusils à pompe, il suffira d'effectuer des éliminations à bout portant, et des éliminations en une balle pour les fusils de précision.
- Pour débloquer des camouflages universels uniques :
- Il faudra progresser dans le Prestige d'arme avec cette arme.
- Les joueurs devront s'intéresser aux défis hebdomadaires, qui proposeront 2 camouflages universels par saison.
- Les événements saisonniers et mises à jour de Call of Duty: Black Ops 7 introduiront des camouflages universels.
Si tout n'a pas encore été révélé en ce qui concerne les camouflages d'arme de Black Ops 7
, Activision explique que ces changements font suite « au développement, aux observations et aux retours de la communauté
». Les développeurs indiquent, également, que les défis de camouflage Warzone ont été réévalués afin de rendre le tout plus raisonnable
.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
doit débarquer le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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