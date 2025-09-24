Call of Duty: Black Ops 7 : Des skins en lien avec une « grande marque » annulés, en raison des retours de la communauté

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 4 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.
Il y a des opportunités qui se sont présentées et que nous avons carrément refusées après en avoir discuté.Aucune information à propos de la marque concernée n'a été révélée. Dans tous les cas, ce refus prouve, une nouvelle fois, qu'Activision et Treyarch sont à l'écoute de leur communauté et qu'ils entendent bien proposer un opus Call of Duty « fidèle à son univers ».
BREAKING: Treyarch confirmed to us in an exclusive interview they have canceled some ‘big, big brand' collab skins for Black Ops 7 after community feedback— CharlieIntel (@charlieINTEL) September 24, 2025
“There are opportunities that we have had lined up that, after some of our conversations, we straight up turned down.” pic.twitter.com/2TMH1bfP4A
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commentaire (1)
Ils ont bien fait, parce que certains des derniers skins de BO6 sont vraiment pas dingues!