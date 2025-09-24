Call of Duty: Black Ops 7 : Des skins en lien avec une « grande marque » annulés, en raison des retours de la communauté

Les développeurs de Call of Duty: Black Ops 7 auraient dit non à une collaboration avec une marque importante, à la suite des retours des joueurs.

Black Ops 7 annule une collaboration avec une marque de renom

Il y a des opportunités qui se sont présentées et que nous avons carrément refusées après en avoir discuté.

BREAKING: Treyarch confirmed to us in an exclusive interview they have canceled some ‘big, big brand' collab skins for Black Ops 7 after community feedback



“There are opportunities that we have had lined up that, after some of our conversations, we straight up turned down.” pic.twitter.com/2TMH1bfP4A — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 24, 2025

Le système de transfert de BO 7 revu, pour contenter la communauté

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Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs et les joueuses de Call of Duty se plaignent des collaborations et skins introduits sur Black Ops 6, dont certains seraient trop cartoonesques, un peu à la manière de Fortnite.En effet, selon CharlieIntel, qui détient cette information de la part de Treyarch,Aucune information à propos de la marque concernée n'a été révélée. Dans tous les cas, ce refus prouve, une nouvelle fois, qu'Activision et Treyarch sont à l'écoute de leur communauté et qu'ils entendent bien proposer un opus Call of Duty « fidèle à son univers ».Dans ce sens, il y a plusieurs semaines de cela, Activision avait indiqué que les skins obtenus sur Black Ops 6 seraient transférés sur, avant de revenir sur sa décision. Ce changement important est, notamment, apparu à la suite des retours de la communauté, qui ne désirait pas que cela se produise. Les équipes avaient alors donné la raison suivante : « Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers ».Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. La bêta de ce nouvel opus, qui aura lieu durant deux week-ends distincts, commencera dès le 2 octobre prochain.