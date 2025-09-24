Call of Duty: Black Ops 7 : Des skins en lien avec une « grande marque » annulés, en raison des retours de la communauté

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2025 à 17h57
Les développeurs de Call of Duty: Black Ops 7 auraient dit non à une collaboration avec une marque importante, à la suite des retours des joueurs.
Call of Duty: Black Ops 7 : Des skins en lien avec une « grande marque » annulés, en raison des retours de la communauté
Depuis plusieurs mois maintenant, les joueurs et les joueuses de Call of Duty se plaignent des collaborations et skins introduits sur Black Ops 6, dont certains seraient trop cartoonesques, un peu à la manière de Fortnite. Les développeurs de Black Ops 7 ont entendu la communauté et ont, d'ailleurs, annulé une collaboration avec une « grande marque ».

Black Ops 7 annule une collaboration avec une marque de renom

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En effet, selon CharlieIntel, qui détient cette information de la part de Treyarch, l'équipe de Call of Duty: Black Ops 7 aurait annulé des skins issus d'une collaboration avec une « grande, grande marque », à la suite des retours négatifs de la communauté à ce sujet
Il y a des opportunités qui se sont présentées et que nous avons carrément refusées après en avoir discuté.
Aucune information à propos de la marque concernée n'a été révélée. Dans tous les cas, ce refus prouve, une nouvelle fois, qu'Activision et Treyarch sont à l'écoute de leur communauté et qu'ils entendent bien proposer un opus Call of Duty « fidèle à son univers ». 

Le système de transfert de BO 7 revu, pour contenter la communauté

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Dans ce sens, il y a plusieurs semaines de cela, Activision avait indiqué que les skins obtenus sur Black Ops 6 seraient transférés sur Black Ops 7, avant de revenir sur sa décision. Ce changement important est, notamment, apparu à la suite des retours de la communauté, qui ne désirait pas que cela se produise. Les équipes avaient alors donné la raison suivante : « Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Bravo (invité) Le 24/09/2025 à 18:09

Ils ont bien fait, parce que certains des derniers skins de BO6 sont vraiment pas dingues!