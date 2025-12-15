Call of Duty: Black Ops 7 cartonne sur ce support malgré des débuts difficiles

Lancé il y a un mois, Call of Duty: Black Ops 7 n'a pas connu le même succès que ses aînés. Pourtant, le directeur de Xbox Game Studios a déclaré que le titre était l'un des plus joués sur les consoles Xbox à l'heure actuelle.
Loin de combler les joueurs, Call of Duty: Black Ops 7
a fait face à un lancement en demi-teinte. Victime d'une vague d'avis négatifs sur Steam, le titre d'Activision n'aurait pas atteint les chiffres espérés. De plus, le septième opus de la saga était face à des concurrents très sérieux, que ce soit Battlefield 6 ou ARC: Raiders.
Pourtant, il semble que Call of Duty: Black Ops 7 ait trouvé son public
sur un support en particulier. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Matt Booty (directeur de Xbox Game Studios) lors d'une interview pour Variety
.
Call of Duty: Black Ops 7, l'un des titres les plus populaires sur consoles Xbox
Tout comme son aîné, Call of Duty: Black Ops 7 a bénéficié d'un lancement simultané sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Il s'agit donc du deuxième jeu de la franchise à rejoindre le catalogue Xbox, pour la plus grande joie de cette communauté. Matt Booty a précisé lors de cet échange que le titre était l'un des plus joués à l'heure actuelle et qu'il était fier du travail de Treyarch et d'Activision
.
Actuellement, c'est l'un des jeux les plus joués sur Xbox. Je suis très fier du travail accompli par l'équipe, notamment en termes d'innovation, et de la façon dont elle a fait évoluer la franchise. Sortir un nouvel épisode d'une franchise majeure chaque année est un véritable défi, et je suis vraiment fier du travail accompli par l'équipe pour faire progresser la franchise de cette manière.
Un avenir optimiste envisagé pour la licence, notamment via de futures mises à jour
Malgré quelques points de discorde au sein de la communauté (notamment les skins de personnages non-militaires), Call of Duty: Black Ops 7 devrait continuer de combler les joueurs d'après Matt Booty.
En tant que licence, Call of Duty continue de « proposer du contenu aux joueurs, notamment grâce au système de saisons. Il ne s'agit pas seulement du lancement, mais d'une approche unique qui permet à l'équipe de fournir du contenu tout au long de l'année. Nous sommes donc très satisfaits du résultat obtenu
».
Quel que soit votre support de prédilection, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops 7 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
.
commentaire (1)
du mal à y croire, qu'ils donnent des chiffres !