Call of Duty: Black Ops 7 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Call of Duty: Black Ops 7 peut être parcourue avec des amis, et donc si elle propose de la coopération.

La campagne de Black Ops 7 est-elle jouable en coopération ?











Ce que l'on sait sur la campagne de BO7

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir queest arrivé sur diverses plateformes de jeu ainsi que dans le Game Pass. Comme son aîné,propose un mode multijoueur, un mode Zombies ainsi qu'une campagne, d'une durée plus ou moins longue. D'ailleurs, la communauté s'interroge à ce sujet et se demande, et donc s'il est possible de la parcourir avec un ou des amis.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive :. À ce sujet, Activision et Treyarch ont apporté de plus amples précisions et ont ainsi précisé qu'De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous souhaitez faire les missions de l'histoire principale deavec un ou des amis, cela est tout à fait possible. Remarquons à ce propos que le précédent opus, soit Black Ops 6, n'offrait pas de coopération pour sa campagne.D'après les informations partagées par Activision,, qui fait suite aux événements narrés dans Black Ops 2 et Black Ops 6, se déroule en 2035 et dans un monde en proie au chaos. David Mason, alias « Section », qui est à la tête d'une équipe d'élite du Joint Special Operations Command (JSOC), découvre alors une « arme conçue pour transformer la peur en instrument de guerre, menaçant ainsi l'équilibre mondial. Ce complot savamment orchestré plongera non seulement le monde dans le chaos, mais confrontera aussi David Mason et son équipe à leurs traumatismes ».Soulignons également que la fin deest baptisée « Phase finale », et prend place à Avalon. Il s'agit d'une expérience « inédite et rejouable dans laquelle vous et votre escouade devrez survivre à des épreuves insurmontables, réagir sous la pression et briser les codes des campagnes Black Ops ».Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 14 novembre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Cet opus figure également dans le catalogue du Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :