Call of Duty: Black Ops 7 : Bonne nouvelle, la bêta est prolongée

Activision a, récemment, indiqué que la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ne se terminera pas à la date prévue.

La bêta de Black Ops 7 prolongée de 24 heures

Day 5 of the #BlackOps7 Beta continues with our new 6v6 map, Toshin!



Even better news: we've extended the Open Beta to 9am PT Thursday, October 9. 👊



Details: https://t.co/Rzqp9Vi1O0 pic.twitter.com/2M1g6kPkwP — Treyarch (@Treyarch) October 6, 2025

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Une nouvelle carte est désormais disponible













Heure de fin de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7

Comme vous le savez probablement déjà, la bêta ouverte dea été lancée pour tous le 5 octobre dernier. Celle-ci devait normalement se terminer le 8. Toutefois, Activision a décidé de faire un beau cadeau à la communauté :En effet, comme indiqué dans un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Treyarch,. Ainsi,Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté, notamment celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'essayer ce nouvel opus. Par ailleurs, ce temps additionnel permettra, certainement, aux retardataires d'obtenir les dernières récompenses exclusives à la bêta deComme spécifié dans ladite publication, il est dorénavant possible de lancer des parties sur une toute nouvelle carte, soit Toshin, via la bêta de. Selon les dernières informations connues, cette map se joue en 6 versus 6 et est de taille moyenne.Étant donné que, il se peut que vous vous demandiez quand celle-ci prendra fin. Comme dit précédemment,Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.