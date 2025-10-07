Call of Duty: Black Ops 7 : Bonne nouvelle, la bêta est prolongée

Activision a, récemment, indiqué que la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ne se terminera pas à la date prévue.
Comme vous le savez probablement déjà, la bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 7
a été lancée pour tous le 5 octobre dernier. Celle-ci devait normalement se terminer le 8. Toutefois, Activision a décidé de faire un beau cadeau à la communauté : la bêta de Black Ops 7 est prolongée de plusieurs heures
.
La bêta de Black Ops 7 prolongée de 24 heures
En effet, comme indiqué dans un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de Treyarch, la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 ne prendra pas fin le 8 octobre 2025, mais le 9
. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont 24 heures supplémentaires pour tester Black Ops 7, via la bêta ouverte
.
Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté, notamment celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'essayer ce nouvel opus. Par ailleurs, ce temps additionnel permettra, certainement, aux retardataires d'obtenir les dernières récompenses exclusives à la bêta de BO 7
.
Une nouvelle carte est désormais disponible
Comme spécifié dans ladite publication, il est dorénavant possible de lancer des parties sur une toute nouvelle carte, soit Toshin, via la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
. Selon les dernières informations connues, cette map se joue en 6 versus 6 et est de taille moyenne.
Heure de fin de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7
Étant donné que la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 a été prolongée d'un jour
, il se peut que vous vous demandiez quand celle-ci prendra fin. Comme dit précédemment, la bêta de BO 7 se terminera le 9 octobre 2025, à 18h (heure française)
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
sort le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
commentaire (1)
De toute façon, les 3% de tricheurs restant feront en sorte de continuer à nous dégouter du jeu donc bon.