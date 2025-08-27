Call of Duty: Black Ops 7 annonce un gros changement, ça risque de faire débat

Activision est, récemment, revenu sur l'une de ses décisions concernant Call of Duty: Black Ops 7.

Black Ops 7 aura finalement un système de transfert restreint

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Une décision prise suite aux retours de la communauté

Nous savons que l'identité de Call of Duty a récemment fait l'objet de nombreuses discussions. Certains d'entre vous ont déclaré que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique à l'origine : immersif, intense, viscéral et, à bien des égards, réalistes. Ces commentaires nous touchent et nous les prenons très au sérieux. Nous vous avons entendus.

First off, thank you. Call of Duty has always been fueled by the community. Every match, every clip, every bit of feedback; you've shaped this franchise right alongside us.



We know there's been a lot of conversation recently about the identity of Call of Duty. Some of you have… pic.twitter.com/q9egebdlMD — Call of Duty (@CallofDuty) August 26, 2025

Prévu pour le mois de novembre 2025,, qui est plutôt attendu par la communauté, ne cesse de faire parler de lui, ces derniers temps. D'ailleurs,et a, ainsi, indiqué queEn effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise,. Comprenez par là que. Seuls les jetons Double XP et les GobbleGums seront transférables.Les équipes en charge du prochain opus Call of Duty ont justifié leur décision et ont, de ce fait, déclaré : « Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers ». Cette nouvelle risque de faire débat, étant donné que certains joueurs et joueuses seront certainement ravis de l'apprendre tandis que d'autres risquent d'être déçus.Comme expliqué par Activision dans ledit article,Ainsi, ce changement important pourmontre que les équipes de développement sont à l'écoute de leur communauté. Ce qui est une bonne chose, en soi.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.