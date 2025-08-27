Call of Duty: Black Ops 7 annonce un gros changement, ça risque de faire débat

Treyarch (Call of Duty) est prêt à « créer quelque chose de nouveau »
Le studio de développement Treyarch regarde déjà vers l'avenir et se dit prêt à « créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite ».
À lire également
Black Ops 7 : Date de sortie, bêta, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement
Nous savons que l'identité de Call of Duty a récemment fait l'objet de nombreuses discussions. Certains d'entre vous ont déclaré que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique à l'origine : immersif, intense, viscéral et, à bien des égards, réalistes. Ces commentaires nous touchent et nous les prenons très au sérieux. Nous vous avons entendus.Ainsi, ce changement important pour Call of Duty: Black Ops 7 montre que les équipes de développement sont à l'écoute de leur communauté. Ce qui est une bonne chose, en soi.
Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7 débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
First off, thank you. Call of Duty has always been fueled by the community. Every match, every clip, every bit of feedback; you've shaped this franchise right alongside us.— Call of Duty (@CallofDuty) August 26, 2025
We know there's been a lot of conversation recently about the identity of Call of Duty. Some of you have… pic.twitter.com/q9egebdlMD
commentaire (0)