Call of Duty: Black Ops 7 annonce un gros changement, ça risque de faire débat

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2025 à 10h12
Activision est, récemment, revenu sur l'une de ses décisions concernant Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce un gros changement, ça risque de faire débat
Prévu pour le mois de novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7, qui est plutôt attendu par la communauté, ne cesse de faire parler de lui, ces derniers temps. D'ailleurs, après avoir statué sur le système de transfert entre Black Ops 6 et Black Ops 7, Activision a décidé de faire marche arrière et a, ainsi, indiqué que de nombreux éléments ne pourront finalement pas être transférés entre les deux derniers opus.

Black Ops 7 aura finalement un système de transfert restreint

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En effet, via un article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a fait part d'un revirement de situation : le système de transfert entre Black Ops 6 et Black Ops 7 ne sera, finalement, que très restreint. Comprenez par là que les Opérateurs, les skins d'Opérateurs et les armes de BO 6 ne pourront pas être transférés sur BO 7. Seuls les jetons Double XP et les GobbleGums seront transférables.

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Les équipes en charge du prochain opus Call of Duty ont justifié leur décision et ont, de ce fait, déclaré : « Black Ops 7 doit rester fidèle à Call of Duty et à son univers ». Cette nouvelle risque de faire débat, étant donné que certains joueurs et joueuses seront certainement ravis de l'apprendre tandis que d'autres risquent d'être déçus. 

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Une décision prise suite aux retours de la communauté

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Comme expliqué par Activision dans ledit article, cette décision fait suite aux nombreux commentaires des joueurs et des joueuses :
Nous savons que l'identité de Call of Duty a récemment fait l'objet de nombreuses discussions. Certains d'entre vous ont déclaré que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique à l'origine : immersif, intense, viscéral et, à bien des égards, réalistes. Ces commentaires nous touchent et nous les prenons très au sérieux. Nous vous avons entendus.
Ainsi, ce changement important pour Call of Duty: Black Ops 7 montre que les équipes de développement sont à l'écoute de leur communauté. Ce qui est une bonne chose, en soi.
Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7 débarque le 14 novembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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