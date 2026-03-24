Call of Duty: Black Ops 7 annonce la date de sortie de sa saison 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 mars 2026 à 10h25
Activision a, récemment, indiqué quand la saison 3 se rendra disponible sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce la date de sortie de sa saison 3
Après avoir accueilli la saison 2 Rechargée au cours du mois de mars 2026, Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone 2.0 se préparent déjà pour la suite. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont annoncé la date de sortie de la saison 3 de Black Ops 7 et Warzone.

La saison 3 de Black Ops 7 et Warzone arrive vite

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour la prochaine saison de Black Ops 7 et Warzone. Ainsi, la saison 3 sera lancée le 2 avril 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison sera très probablement disponible en début de soirée, aux alentours de 18h, ce jour-là.


Des détails sur le contenu de la saison 3 à venir

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Toutefois, à l'heure actuelle, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone n'ont pas encore dévoilé le contenu de la saison 3. Normalement, Activision devrait révéler tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle saison dans les prochains jours. Et, comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous fournir un récapitulatif concernant le contenu de la saison 3 de BO7 et Warzone.

Néanmoins, et selon les habituelles nouveautés, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer de nouvelles armes, de nouvelles cartes (pour le mode multijoueur), de nouveaux modes de jeu (à durée limitée ou non), de nouveaux bundles dans la boutique, et bien d'autres nouveaux éléments. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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