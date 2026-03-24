Call of Duty: Black Ops 7 annonce la date de sortie de sa saison 3

Activision a, récemment, indiqué quand la saison 3 se rendra disponible sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

La saison 3 de Black Ops 7 et Warzone arrive vite

Raise the stakes 💥



Javelin brings precision and power to Season 03 coming to #BlackOps7 and Call of Duty #Warzone on April 2 😤 pic.twitter.com/A6VRRL2y4E — Call of Duty (@CallofDuty) March 23, 2026

Des détails sur le contenu de la saison 3 à venir

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Après avoir accueilli la saison 2 Rechargée au cours du mois de mars 2026,etse préparent déjà pour la suite. Il y a très peu de temps, les équipes en charge ont annoncéEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour la prochaine saison deet. Ainsi,. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison sera très probablement disponible en début de soirée, aux alentours de 18h, ce jour-là.Toutefois, à l'heure actuelle, les équipes en charge deetn'ont pas encore dévoilé le contenu de la saison 3. Normalement, Activision devrait révéler tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle saison dans les prochains jours. Et, comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous fournir un récapitulatif concernant le contenu deNéanmoins, et selon les habituelles nouveautés, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer de nouvelles armes, de nouvelles cartes (pour le mode multijoueur), de nouveaux modes de jeu (à durée limitée ou non), de nouveaux bundles dans la boutique, et bien d'autres nouveaux éléments.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.