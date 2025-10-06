Call of Duty: Black Ops 7 : 97 %, c'est le pourcentage de tricheurs stoppés durant la bêta

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2025 à 15h18
Activision a, récemment, partagé quelques chiffres concernant la présence des tricheurs sur la bêta de Black Ops 7 et l'efficacité des mesures anti-cheat mises en place.
Call of Duty: Black Ops 7 : 97 %, c'est le pourcentage de tricheurs stoppés durant la bêta
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7 a lancé sa bêta en accès anticipé le 2 octobre dernier. Évidemment, et surtout malheureusement, de nombreux tricheurs étaient au rendez-vous. Toutefois, les mesures anti-cheat mises en place par Activision ont porté leurs fruits durant les premiers jours de la bêta de Black Ops 7.

Quasiment l'entièreté des tricheurs bloqués lors de la bêta de Black Ops 7

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En effet, comme précisé via une publication sur le compte Twitter/X Call of Duty Updates, 97 % des tricheurs ont été bloqués « dans les 30 minutes suivant leur première connexion » lors des deux premiers jours de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7. De plus, Activision a ajouté que moins d'1 % des tentatives de triche ont réussi à entrer dans un match, mais ont été très vite supprimées, c'est-à-dire en « quelques minutes ».
Ces statistiques prouvent que les mesures anti-triches mises en place par l'équipe en charge fonctionnent vraiment bien, et ce, rapidement. Une nouvelle qui devrait donc ravir les joueurs et les joueuses. Reste à savoir si ces mesures resteront efficaces durant ces prochains jours, notamment lors de la bêta ouverte de Black Ops 7, qui accueillera très certainement beaucoup plus de personnes. 

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Les mesures sont « mis à l'échelle dynamiquement »

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Fait positif, Activision a expliqué, par le passé, que les mesures anti-cheat sont « mises à l'échelle dynamiquement ». Ce qui veut dire que celles-ci peuvent encore évoluer, et donc se renforcer afin de lutter contre la triche sur Black Ops 7, avant de devenir totales au moment de sa sortie officielle.

D'ailleurs, l'équipe en charge a indiqué, dans ladite publication sur Twitter/X, ceci : « La lutte contre la tricherie est un défi qui concerne l'ensemble du secteur, et nous sommes déterminés à mener cette bataille. Nous continuons à mettre en ligne de nouveaux systèmes pendant la phase bêta, à affiner nos protections, à réagir plus rapidement et à approfondir nos connaissances ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 sort le 14 novembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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c'est cela oui (invité) Le 06/10/2025 à 17:13

On va faire comme s'ils disaient la vérité, mais on risque de bien rire à la sortie, comme chaque année...