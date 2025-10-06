Call of Duty: Black Ops 7 : 97 %, c'est le pourcentage de tricheurs stoppés durant la bêta

Activision a, récemment, partagé quelques chiffres concernant la présence des tricheurs sur la bêta de Black Ops 7 et l'efficacité des mesures anti-cheat mises en place.

Quasiment l'entièreté des tricheurs bloqués lors de la bêta de Black Ops 7

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Les mesures sont « mis à l'échelle dynamiquement »

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Comme vous le savez probablement déjà,a lancé sa bêta en accès anticipé le 2 octobre dernier. Évidemment, et surtout malheureusement, de nombreux tricheurs étaient au rendez-vous. Toutefois,En effet, comme précisé via une publication sur le compte Twitter/X Call of Duty Updates,. De plus, Activision a ajouté que moins d'1 % des tentatives de triche ont réussi à entrer dans un match, mais ont été très vite supprimées, c'est-à-dire en « quelques minutes ».. Une nouvelle qui devrait donc ravir les joueurs et les joueuses. Reste à savoir si ces mesures resteront efficaces durant ces prochains jours, notamment lors de la bêta ouverte de, qui accueillera très certainement beaucoup plus de personnes.Fait positif, Activision a expliqué, par le passé, que les mesures anti-cheat sont « mises à l'échelle dynamiquement ». Ce qui veut dire que, avant de devenir totales au moment de sa sortie officielle.D'ailleurs, l'équipe en charge a indiqué, dans ladite publication sur Twitter/X, ceci : « La lutte contre la tricherie est un défi qui concerne l'ensemble du secteur, et nous sommes déterminés à mener cette bataille. Nous continuons à mettre en ligne de nouveaux systèmes pendant la phase bêta, à affiner nos protections, à réagir plus rapidement et à approfondir nos connaissances ».Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.